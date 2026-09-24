Trợ lực để hộ nghèo vươn lên

Chi bộ thôn Thăng Phương tổ chức sinh hoạt chuyên đề giảm nghèo bền vững để bàn giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy xã Trà Tân một cách hữu hiệu nhất. Ảnh: D.LỆ

Nhận diện hạn chế

Thôn Thăng Phương sau sáp nhập có 304 hộ dân với 1.444 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 185 hộ với 938 nhân khẩu. Hộ nghèo hiện có 36 hộ, tỷ lệ 11,84%; hộ cận nghèo 63 hộ, tỷ lệ 20,72%. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lao động tự do, buôn bán nhỏ và một số ngành nghề dịch vụ.

Để có định hướng và cách làm hiệu quả hơn trong giảm nghèo bền vững, Chi bộ thôn Thăng Phương (xã Trà Tân) đã tổ chức các đợt khảo sát, tìm hiểu nhu cầu hộ nghèo, tìm hiểu các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp để có cơ sở đề xuất nhân rộng, phân công các chi hội, đoàn thể, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo. Mới đây nhất, một cuộc sinh hoạt chuyên đề về thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thôn được tổ chức.

Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Thăng Phương, các đảng viên chi bộ thôn phân tích nguyên nhân dẫn đến việc giảm nghèo còn chưa bền vững, đóng góp giải pháp giảm nghèo thời gian tới. Một trong những nguyên nhân được chi bộ nêu ra là bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập chưa ổn định, khả năng tích lũy và đầu tư sản xuất còn hạn chế; một số hộ thiếu vốn, phương tiện sản xuất hoặc thiếu việc làm ổn định. Việc tiếp cận thông tin về chính sách, đào tạo nghề, thị trường lao động và các mô hình sinh kế ở một số trường hợp còn hạn chế.

Ông Đinh Văn Thái, Trưởng thôn Thăng Phương thông tin: “Chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; kiến nghị đầu tư sinh kế, cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm; phát huy vai trò tiếp sức của các hội đoàn thể, các chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt các mô hình giảm nghèo hiệu quả sẽ được thôn kiến nghị nhân rộng, để người dân biết làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai lắng nghe nguyện vọng của hộ nghèo để có sự trợ sức hiệu quả hơn. Ảnh: D.LỆ

Giảm nghèo bằng nội lực

Năm 2026, xã Trà Tân còn 490 hộ nghèo, chiếm 32,15% và 130 hộ cận nghèo, chiếm 8,53%. Những khó khăn chủ yếu trong công tác giảm nghèo là số hộ thoát nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, chất lượng cuộc sống của một số hộ thoát nghèo còn thấp...

Từ tháng 7/2026, Đảng ủy xã Trà Tân đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo trên địa bàn xã. Trong đó, xác định phải giảm nghèo bằng chính nội lực của người dân và có sự trợ lực từ chính sách của Nhà nước.

Đảng ủy xã Trà Tân xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu chính trị của toàn hệ thống, quyết tâm đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm còn dưới 20% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2025 - 2030, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 5%; không còn hộ nghèo là cán bộ, đảng viên (trừ hộ không có khả năng lao động).

Địa phương đề ra các mục tiêu cụ thể gồm: 100% hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động tự giác đăng ký thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí, phương tiện sinh kế để vươn lên.

Ngoài ra, phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề, đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định. Tất cả hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà đảm bảo tiêu chí 3 cứng (nền - móng, khung - tường, mái).

Những mô hình kinh tế hiệu quả trong giảm nghèo bền vững sẽ được xã Trà Tân chọn làm điểm nhân rộng. Ảnh: D.LỆ

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết: “Đảng ủy xã đang triển khai nhiều giải pháp, khơi dậy tinh thần quyết tâm thoát nghèo trong nhân dân, sử dụng nội lực và giúp sức từ các chính sách của Nhà nước để hộ nghèo vươn lên. Những giải pháp căn cơ được đặt ra như: bám sát phương châm “rà từng hộ, rõ từng khẩu”, lấy thôn làm địa bàn chủ đạo; thiết lập cơ chế “ra khỏi hộ nghèo” có lộ trình gắn với giao chỉ tiêu cho các thôn và ký cam kết thoát nghèo giữa hộ dân với UBND xã... Đặc biệt là việc vận động đảng viên còn trong hộ nghèo phải đi đầu, gương mẫu trong việc làm ăn thoát nghèo đang được thực hiện ở các chi bộ”.

Đối với đảng viên trong diện hộ nghèo và cận nghèo, Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên cùng với các chi bộ lắng nghe đảng viên để có sự hỗ trợ phù hợp. Nguyên nhân chủ yếu là do không có vốn, không có đất sản xuất, thiếu việc làm ổn định, thiếu kinh nghiệm phát triển kinh tế, một số hộ có người già yếu, sức khỏe hạn chế hoặc đông người phụ thuộc.

Nhiều hộ có tinh thần vươn lên, mong muốn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm và hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình như trồng trọt, chăn nuôi. Đảng ủy, UBND xã Trà Tân căn cứ kết quả khảo sát, bằng nhiều giải pháp, sẽ trợ lực giúp các đảng viên đăng ký thoát nghèo và cận nghèo trong năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.