Chàng trai Mỹ gốc Iran sở hữu startup AI 4 tỷ USD ở tuổi 25

Ali Ansari tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, sớm xác định hướng phát triển sự nghiệp công nghệ. Ảnh: Forbes.

Ở tuổi 25, Ali Ansari đã đưa startup Micro1 vào một trong những cuộc đua quan trọng của ngành AI. Đó là cung cấp dữ liệu do con người tạo ra để đào tạo và đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Công ty có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) vừa huy động hơn 100 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng) ở mức định giá 4 tỷ USD (khoảng 104.000 tỷ đồng), theo 2 nguồn tin am hiểu thương vụ do Forbes dẫn lại.

Micro1 hiện có khách hàng là các phòng lab AI hàng đầu, Microsoft, Amazon và các công ty robot như 1X. Một số khách hàng cũng tham gia vòng gọi vốn mới, trong đó có 2 phòng lab AI và 2 đồng sáng lập xAI. Micro1 từ chối bình luận về thương vụ.

Ali Ansari tìm ra định hướng kinh doanh phù hợp cho startup Micro1. Ảnh: Inc.

Mức định giá mới cao gấp 8 lần so với một năm trước. Tháng 9/2025, Micro1 được định giá 500 triệu USD (khoảng 13.000 tỷ đồng). Đây là bước tiến nhanh đối với Ansari. Đầu năm 2025, anh vẫn điều hành một công ty tuyển dụng nhân sự cho ngành AI với doanh thu khoảng 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) mỗi năm.

Theo Los Angeles Times, chàng trai được sinh ra tại Iran, sau đó sang Mỹ định cư cùng bố mẹ từ năm 10 tuổi. Về thông tin cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội việc làm LinkedIn, Ali Ansari là cử nhân chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley. Sau đó, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Stanford. Đến năm 2024, Ali Ansari tiếp tham gia chương trình nghiên cứu AI ở Stanford.

Trước khi gắn bó với Micro1, chàng trai 25 tuổi từng sáng lập và điều hành startup mang tên Peerlinc. Doanh nghiệp được mô tả là cung cấp dịch vụ luyện thi toán theo hình thức học tập giữa các học sinh. Ansari bán startup này vào năm 2022.

Trở lại với Micro1, bước ngoặt bắt đầu khi một công ty chuyên gắn nhãn dữ liệu đề nghị startup hỗ trợ tuyển hàng trăm kỹ sư. Ansari nhận ra cơ hội lớn hơn không chỉ nằm ở việc tìm kiếm nhân sự kỹ thuật. Các phòng lab AI hàng đầu cần một nguồn dữ liệu chất lượng cao do con người tạo ra để đào tạo và đánh giá mô hình.

Micro1 nhanh chóng chuyển hướng hoạt động sang tìm kiếm những người có khả năng tạo ra loại dữ liệu này. Startup sử dụng AI để tìm kiếm và đánh giá kỹ sư, bác sĩ, luật sư cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác.

Chỉ 8 tháng sau khi chuyển hướng, đến tháng 12/2025, Micro1 đạt doanh thu thường niên hóa hơn 100 triệu USD. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Tháng 8, TechCrunch đưa tin Micro1 đạt mức doanh thu gộp thường niên hóa 500 triệu USD.

Ali Ansari tạo ra doanh nghiệp được định giá tỷ USD trong ngành AI. Ảnh: Inc.

Không chỉ cung cấp dữ liệu do chuyên gia tạo ra, startup gần đây còn tham gia lĩnh vực “reinforcement learning gyms” (môi trường mô phỏng phục vụ học tăng cường). Đây là những môi trường được xây dựng từ dữ liệu doanh nghiệp trong thế giới thực, cho phép các tác nhân AI luyện tập cách vận hành và tương tác trong môi trường làm việc.

Dữ liệu từ những công ty đã ngừng hoạt động, đặc biệt là các chuỗi hội thoại trên Slack và email, có thể được sử dụng để xây dựng những môi trường này. Micro1 cũng bắt đầu tìm cách sở hữu dữ liệu doanh nghiệp độc quyền.

Startup từng đưa ra mức giá 12,5 triệu USD (khoảng 325 tỷ đồng) để mua một phần dữ liệu vận hành của hãng hàng không Spirit Airlines sau khi công ty này phá sản. Micro1 đưa ra đề nghị muộn, cạnh tranh với Google - đơn vị vốn đã giành chiến thắng với mức giá 10 triệu USD (khoảng 260 tỷ đồng). Đến nay, tòa án xử lý vụ phá sản vẫn chưa quyết định bên nào có quyền mua số dữ liệu này.

Micro1 đồng thời mở rộng sang dữ liệu phục vụ đào tạo robot. Trong một bài đăng trên X, Ansari cho biết startup đang trả 50-90 USD/giờ (khoảng 1,3 đến 2,3 triệu đồng) cho những người chú thích các video ghi lại robot thực hiện nhiệm vụ.

Từ một công ty tuyển dụng nhân sự cho ngành AI, Micro1 hiện chuyển trọng tâm sang một mắt xích khác trong quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo. Đó là tìm kiếm con người, dữ liệu và môi trường để các hệ thống AI có thể học hỏi.