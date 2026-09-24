Chính phủ đề xuất hỗ trợ nhà ở, xe cộ cho nhân tài công nghiệp văn hóa

Nội dung trên được thể hiện tại Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 24/9.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. (Ảnh: Media Quốc hội)

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, một trong những nội dung cơ bản tại dự thảo Luật là nhân lực công nghiệp văn hóa.

Dự thảo Luật quy định 4 nhóm nội dung chính, gồm: khung năng lực trong các ngành công nghiệp văn hóa; chính sách phát huy nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ học bổng, miễn, giảm học phí và tín dụng chính sách đối với người học các ngành, nghề ưu tiên về công nghiệp văn hóa; thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao và nhân tài công nghiệp văn hóa.

Đối với nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao, dự thảo Luật đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi.

Theo đó, nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao là người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú UĐ1. Vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người này được cấp thẻ tạm trú UĐ2; được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ về thủ tục khi tìm kiếm việc làm và tuyển sinh, học tập tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam.

Nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân như nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Đối với nhân tài công nghiệp văn hóa, Chính phủ đề xuất nhóm này được hưởng các ưu đãi dành cho nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao nêu trên, đồng thời có thêm một loạt chính sách đặc thù.

Cụ thể, nhân tài công nghiệp văn hóa được hưởng cơ chế đặc biệt về lương, thưởng cạnh tranh với mức lương, thưởng trên thế giới; được ưu tiên tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo Luật cũng đề xuất hỗ trợ môi trường làm việc, nhà ở, phương tiện đi lại cho nhân tài công nghiệp văn hóa.

Ngoài ra, nhóm này được hỗ trợ tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về công nghiệp văn hóa; hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu, phát triển; được tôn vinh, khen thưởng theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Media Quốc hội)

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành các chính sách phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, tránh trùng lặp với Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan; đồng thời rà soát các khái niệm về nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhà giáo cơ hữu và thiết kế các quy định mang tính linh hoạt.

Đối với các chính sách cụ thể, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị rà soát chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, học phí, chi phí sinh hoạt, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, cơ chế lương, thưởng, ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm để bảo đảm hợp lý, ưu đãi đúng đối tượng; tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo.

Theo dự thảo Luật, nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao là người có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo cao trong các ngành công nghiệp văn hóa, đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật, quản lý hoặc sáng tạo cao trong chuỗi giá trị, hoạt động hỗ trợ chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Nhân tài công nghiệp văn hóa là người có tài năng nổi trội trong các ngành công nghiệp văn hóa, được thể hiện qua năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, thành tích hoặc đóng góp có giá trị đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa.