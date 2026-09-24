Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi đến tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Sự kiện được tổ chức nhằm cung cấp, trao đổi thông tin, cập nhật những quy định mới của chính sách BHTG theo Luật BHTG 2025; đồng thời tạo diễn đàn để các tổ chức tham gia BHTG trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn triển khai chính sách, qua đó góp phần thống nhất nhận thức và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Các đại biểu tham dự tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự sự kiện có ông Tạ Thành Long - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 12; ông Nguyễn Đức Thiệp - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 12, cùng lãnh đạo Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh Khu vực 12; đại diện lãnh đạo, cán bộ của hơn 70 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); cùng phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Đại diện DIV có bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Lĩnh Nam - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền.

Về phía Chi nhánh DIV tại thành phố Hà Nội có ông Trần Quốc Thành - Giám đốc cùng Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Chi nhánh.

Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Chi nhánh DIV tại thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Chi nhánh DIV tại thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của việc cập nhật kịp thời Luật BHTG năm 2025 và những thay đổi quan trọng của Luật đối với các tổ chức tham gia BHTG. Theo đó, sự kiện không chỉ cung cấp, phổ biến những nội dung mới của chính sách BHTG mà còn tạo diễn đàn để các tổ chức tham gia BHTG trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý và DIV, làm rõ những vấn đề từ thực tiễn triển khai. Qua đó, các bên cùng thống nhất nhận thức, thực hiện đúng quy định, góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh và ổn định.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền.

Tại sự kiện, các đại biểu được theo dõi phóng sự về quá trình hình thành, mạng lưới hoạt động và các nghiệp vụ chủ yếu của DIV, giúp đại biểu có cái nhìn tổng thể hơn về vai trò của tổ chức BHTG trong hệ thống tài chính - ngân hàng.

Tiếp đó, Chi nhánh giới thiệu về các nội dung cốt lõi của chính sách BHTG và những điểm mới của Luật BHTG năm 2025, tập trung vào phạm vi tiền gửi được bảo hiểm; tổ chức tham gia BHTG; phí BHTG; hạn mức trả tiền bảo hiểm; quy trình chi trả; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG; công khai việc tham gia BHTG; hoạt động giám sát, kiểm tra và sự tham gia của DIV trong quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và xử lý tổ chức tín dụng theo quy định.

Một số điểm mới về yêu cầu đối với tổ chức tham gia BHTG trong quản lý dữ liệu, nộp phí BHTG và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời,...cũng được làm rõ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn sử dụng các video mang thông điệp về chính sách BHTG để thể hiện ngắn gọn, trực quan, gắn với những tình huống gần gũi trong hoạt động của tổ chức tham gia BHTG và giao dịch của người gửi tiền. Các tình huống về hạn mức chi trả, nhận diện thông tin chính thống, công khai Biểu tượng tham gia BHTG và trách nhiệm phối hợp trong thực hiện chính sách đã thu hút sự chú ý của đại biểu, tạo sự tương tác sôi nổi trong sự kiện. Cách truyền tải sinh động này góp phần đưa những nội dung pháp lý trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm, trao đổi về chính sách BHTG và Luật BHTG năm 2025 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 12, DIV và Chi nhánh DIV tại thành phố Hà Nội.

Tọa đàm về chính sách bảo hiểm tiền gửi theo Luật BHTG 2025 đối với tổ chức tham gia BHTG.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, đại diện các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là các QTDND, đã đặt ra nhiều câu hỏi xuất phát từ thực tiễn hoạt động, tập trung vào những vấn đề được quan tâm trong quá trình triển khai Luật BHTG năm 2025 như: cơ chế phối hợp giữa NHNN và DIV trong theo dõi, giám sát và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém; điều kiện, nguyên tắc thực hiện cho vay đặc biệt; việc cử nhân sự tham gia quản lý, điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt; phạm vi tiền gửi được bảo hiểm; nguồn lực tài chính của DIV và cơ chế chi trả tiền bảo hiểm.

Đại biểu và khách mời trao đổi, thảo luận tại phần Tọa đàm.

Các nội dung trả lời đi vào những vấn đề cụ thể tại cơ sở, qua đó giúp đại biểu hiểu rõ hơn cách áp dụng quy định và trách nhiệm của từng chủ thể trong thực tiễn. Tọa đàm đồng thời tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý, DIV và các tổ chức tham gia BHTG, góp phần tăng cường sự thống nhất trong nhận thức và phối hợp triển khai chính sách.

Sự kiện được tiếp tục với Minigame hỏi đáp có thưởng và hoạt động tương tác gắn với video tình huống. Các câu hỏi được xây dựng xoay quanh những nội dung chính sách vừa được giới thiệu, tạo cơ hội để đại biểu trực tiếp tham gia và củng cố kiến thức. Sự hào hứng, chủ động của các đại biểu mang đến những khoảnh khắc sôi nổi, giúp những nội dung về BHTG dễ được ghi nhớ.

Đại biểu tham gia Minigame có thưởng và trả lời câu hỏi tình huống trên video

Sự kết hợp giữa nội dung chính sách, hình ảnh trực quan, trao đổi trực tiếp, tình huống thực tế và tương tác tại hội trường đã tạo nên một sự kiện tuyên truyền có chiều sâu. Thông điệp “Hiểu đúng chính sách - thực hiện đúng trách nhiệm - bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền” được truyền tải xuyên suốt chương trình.

Ông Tạ Thành Long - Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 12 phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Thành Long - Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 12 ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức sự kiện, cập nhật chính sách BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ông Tạ Thành Long yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục nghiên cứu, cập nhật đầy đủ các quy định của Luật BHTG năm 2025 và văn bản hướng dẫn; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức tham gia BHTG; đồng thời tăng cường phối hợp với BHTGVN trong công tác truyền thông để người gửi tiền tiếp cận chính sách chính xác, kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị DIV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị DIV khẳng định, Luật BHTG năm 2025 tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHTG, đồng thời tăng cường vai trò của DIV trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và tham gia vào quá trình bảo đảm an toàn hệ thống. Việc triển khai Luật mới cũng đặt yêu cầu các chủ thể trong mạng an toàn tài chính cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa các quy định vào thực tiễn một cách đồng bộ và hiệu quả.

Từ góc độ triển khai chính sách, bà Nguyễn Thị Hiền đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp trong công khai việc tham gia BHTG, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, các tổ chức tham gia BHTG cần chú trọng đào tạo, phổ biến kiến thức BHTG cho cán bộ, giao dịch viên - những người trực tiếp tiếp xúc và giải đáp thắc mắc của người gửi tiền - nhằm bảo đảm thông tin được truyền tải thống nhất, chính xác, đầy đủ và đúng quy định. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để chính sách BHTG được thực hiện hiệu quả và phát huy tốt hơn vai trò bảo vệ người gửi tiền.

Bên lề sự kiện, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên đã phỏng vấn một số đại biểu về nội dung mới của chính sách BHTG và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại đơn vị. Các đại biểu đánh giá, việc cập nhật Luật BHTG 2025 giúp các tổ chức tham gia BHTG có thêm cơ sở để thực hiện chính sách rõ ràng, thống nhất; đồng thời mong muốn tiếp tục được DIV và cơ quan quản lý hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, tăng cường hoạt động tuyên truyền và đào tạo để cán bộ tại đơn vị có thể giải thích chính sách chính xác, kịp thời cho thành viên và người gửi tiền.

Trả lời phỏng vấn về mục tiêu và định hướng trong thời gian tới, ông Trần Quốc Thành – Giám đốc Chi nhánh DIV tại thành phố Hà Nội nhấn mạnh, để chính sách BHTG phát huy hiệu quả, các tổ chức tham gia BHTG cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, cập nhật quy định của Luật BHTG năm 2025 và các văn bản hướng dẫn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về phí BHTG; bảo đảm thông tin, dữ liệu về tiền gửi được bảo hiểm chính xác, kịp thời; công khai việc tham gia BHTG đúng quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống tới cán bộ, thành viên và người gửi tiền.

Bế mạc sự kiện, ông Trần Quốc Thành cảm ơn NHNN Chi nhánh Khu vực 12, Ban lãnh đạo DIV, các tổ chức tham gia BHTG đã quan tâm, chỉ đạo và phối hợp để chương trình hoàn thành các nội dung đề ra, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, thống nhất nhận thức và nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai chính sách BHTG trên địa bàn.