Chứng khoán ngày 24/9: VN-Index giảm sâu, nhóm bất động sản và năng lượng chịu áp lực bán mạnh

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Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 746 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17.968 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 866 tỷ đồng, tập trung vào các mã VHM (349,31 tỷ đồng), VIC (176,68 tỷ đồng), VPB (113,59 tỷ đồng), HDB (99,29 tỷ đồng), ACB (92,11 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm MSN (182,12 tỷ đồng), MSR (41,38 tỷ đồng), GAS (26,01 tỷ đồng), STB (24,36 tỷ đồng), FRT (19,02 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 13.411 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 1,5 điểm gồm: GVR, MSN, VTP, BCM, VPB, FRT, MSB, VPI, VNM, STG.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 20,86 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, GAS, BSR, CTG, BID, VCB, LPB, ACB, VJC.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,15%, chủ yếu từ mã FPT, ITD, SBD... Một vài mã tăng gồm ELC, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 1,01%, chủ yếu từ các mã TCX, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, FTS, TVS, VDS, AGR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VCK, ORS, BSI, CTS, BMS, TCI…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,92%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, TCB, MBB, LPB, HDB, ACB, SSB, SHB, VIB, NVB, TPB, OCB, NAB… Các mã tăng gồm VPB, MSB, BAB, TIN, EVF…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,52%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, NVL, KDH, SJS, DXG, SIP, PDR, TAL, NLG, TCH DIG, CEO, IJC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm BCM, VPI, VCR, SZC, LSG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 3,78%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVS, OIL, PVT, PVP, MVB, PVC, GSP, POS, TMB… Một vài mã tăng gồm VTO, CCI, PPT, MDC…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,21%, chủ yếu từ các mã GVR, MSR, BMP, ACG, PHR, DPR, LIC, AAA, PTB, TDP, VLB… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HPG, KSV, DCM, DPM, NTP, HSG, TVN, VCS, NKG, HT1, DHB, DDV…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này đóng cửa giảm 0,22%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, MIG, PRE, BMI… Một vài mã tăng gồm VNR…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,84%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, HUT DGW, HHS, VVS, HTM, CTF, HAX, FHS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, PET, SVC, SHN, PSD, HTC, TSC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay tiếp tục chìm trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 35,03 điểm (-1,22%), xuống mức 2.832,37 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 663,89 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16.458,81 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 103 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 261 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 272,77 điểm, giảm 3,68 điểm (-1,33%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 35,97 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 570,46 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 48 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 86 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 5,04 điểm (-1,12%), xuống mức 445,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 23,96 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 453,9 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 4 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 22 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,83 điểm, giảm 0,18 điểm (-0,14%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 71,87 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.230,58 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 98 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 110 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 26,56 điểm (-1,47%), xuống mức 1.775,09 điểm. Thanh khoản đạt hơn 654,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 16.680,53 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng, 58 mã đứng giá và 228 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 22,76 điểm (-1,16%) và dừng tại mức 1.932,15 điểm. Thanh khoản đạt hơn 269,05 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.275,17 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 4 mã tăng, 3 mã đi ngang và 23 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là MSB (hơn 17,56 triệu đơn vị), MSN (hơn 9,37 triệu đơn vị), GVR (hơn 5,42 triệu đơn vị), YEG (hơn 2,83 triệu đơn vị), VTP (hơn 2,58 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là ST8 (+6,9%), STG (+6,84%), TTF (+6,8%), VTP (+6,8%), VPG (+6,72%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là VPB (-20,5%), HTL (-14,98%), GTA (-6,99%), TPC (-6,98%), HAS (-6,94%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 183.411 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 35.603,41 tỷ đồng.