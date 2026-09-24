Đại biểu tham dự Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, chung tay tạo thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách.

Tuần lễ được phát động nhằm huy động nguồn tiền gửi trong cộng đồng, bổ sung nguồn lực cho các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức phường Mường Thanh tham gia gửi tiết kiệm, góp thêm nguồn lực cho các chương trình tín dụng chính sách.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường Mường Thanh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn về việc làm, sinh kế và điều kiện sản xuất. Vì vậy, việc huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng nguồn vốn phục vụ tín dụng chính sách.

Thông qua hình thức gửi tiền linh hoạt tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn, chương trình hướng tới sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Mỗi khoản tiền gửi, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo thêm nguồn vốn để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế.

Đông đảo cán bộ, người lao động và người dân hưởng ứng “Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2026.

“Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” cũng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng; huy động nguồn lực tại chỗ phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.