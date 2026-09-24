USDA hạ dự báo sản lượng thịt bò Hoa Kỳ năm 2026 và 2027 do hoạt động giết mổ giảm

USDA vừa giảm 90 triệu pound, tương đương khoảng 40.800 tấn, trong dự báo sản lượng thịt bò năm 2026 xuống còn 24,877 tỷ pound, tức khoảng 11,28 triệu tấn

USDA vừa giảm 90 triệu pound, tương đương khoảng 40.800 tấn, trong dự báo sản lượng thịt bò năm 2026 xuống còn 24,877 tỷ pound, tức khoảng 11,28 triệu tấn. Dự báo năm 2027 cũng được điều chỉnh giảm 145 triệu pound, tương đương khoảng 65.800 tấn, xuống còn 24,835 tỷ pound, tương đương khoảng 11,27 triệu tấn. Nguyên nhân chính là tốc độ giết mổ bò thịt và bò cái thấp hơn dự kiến, trong khi nguồn cung gia súc tiếp tục hạn chế. USDA cho biết từ đầu năm đến hết tháng 8, số bò được kiểm dịch liên bang đưa vào giết mổ trung bình mỗi ngày thấp hơn khoảng 8.000 con so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo tồn đàn tháng 7 của USDA cho thấy Hoa Kỳ có 94,2 triệu con bò và bê tại các trang trại tính đến ngày 1/7/2026. Trong đó, đàn bò thịt cái đạt 28,5 triệu con, giảm 1% so với một năm trước. Số bê sinh ra trong năm 2026 được dự báo ở mức 32,5 triệu con, giảm 2% so với năm 2025. Nguồn cung cho các cơ sở vỗ béo cũng bắt đầu chịu áp lực. Trong tháng 7, số bò được đưa vào các cơ sở có sức chứa từ 1.000 con trở lên đạt 1,367 triệu con, giảm 12% so với cùng kỳ. Số bò xuất bán đạt 1,620 triệu con, giảm hơn 7%. Đáng chú ý, khoảng 31% số bò trong các cơ sở vỗ béo vào tháng 8 đã được nuôi trên 150 ngày, mức cao thứ hai từng được ghi nhận.

Trong tháng 7, số bò được đưa vào các cơ sở có sức chứa từ 1.000 con trở lên đạt 1,367 triệu con, giảm 12% so với cùng kỳ

USDA nhận định số lượng bò được đưa vào chuồng vỗ béo thấp trong cuối năm 2026 và đầu năm 2027 sẽ làm giảm lượng gia súc sẵn sàng đưa đi giết mổ trong nửa cuối năm 2027. Sản lượng thịt bò vì thế tiếp tục chịu sức ép. Nguồn cung hạn chế cũng diễn ra trong bối cảnh nhập khẩu bò giống từ Mexico chưa trở lại mức bình thường. USDA đang từng bước mở lại các cửa khẩu dành cho gia súc tại biên giới phía Nam, trong đó cửa khẩu Santa Teresa, bang New Mexico, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 24/9 với công suất ban đầu khoảng 750 con/ngày cùng các biện pháp kiểm tra và an toàn sinh học tăng cường.

USDA đang từng bước mở lại các cửa khẩu dành cho gia súc tại biên giới phía Nam, trong đó cửa khẩu Santa Teresa, bang New Mexico

Việc thu hẹp sản lượng cho thấy ngành chăn nuôi bò Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn nguồn cung chịu ảnh hưởng rõ rệt từ quy mô đàn bò thấp, số bê giảm và tốc độ giết mổ yếu. USDA dự báo sản lượng thịt bò năm 2027 sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2016.