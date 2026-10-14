Triển khai các bước lựa chọn logo tỉnh Thái Nguyên

Các đại biểu dự cuộc họp.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh phát động theo Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 28/8/2026, nhằm lựa chọn mẫu biểu trưng tiêu biểu, thể hiện những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người, thiên nhiên và tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh.

Đại biểu dự Cuộc họp.

Sau thời gian tiếp nhận từ ngày 3 đến 20-9, Cuộc thi đã thu hút 168 tác giả, với 314 tác phẩm dự thi đến từ 19 tỉnh, thành phố.

Các tác phẩm được đánh giá qua nhiều vòng, căn cứ vào các tiêu chí về tính sáng tạo, giá trị thẩm mỹ, tính biểu trưng, khả năng nhận diện và mức độ thể hiện những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh: Ban Tổ chức sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về những mẫu tiêu biểu đã qua các vòng chấm chọn; đảm bảo ý nghĩa biểu trưng, tính sáng tạo, giá trị thẩm mỹ, khả năng nhận diện và mức độ thể hiện các giá trị tiêu biểu về lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa, thiên nhiên, con người và định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ triển khai các bước theo quy định.