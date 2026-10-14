Phường Hoàng Mai lấy mẫu ADN mở hy vọng đón liệt sĩ về quê hương

Nhân lên hy vọng tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 14-10, UBND phường Hoàng Mai phối hợp với Công an phường tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lần 2 năm 2026. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Lĩnh Nam là địa điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phường Hoàng Mai, Lĩnh Nam và Vĩnh Hưng.

Thân nhân liệt sĩ phường Hoàng Mai tại điểm thu nhận mẫu ADN. Ảnh: Trần Oanh.

Ghi nhận tại điểm thu nhận, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ sớm và ngồi chờ theo thứ tự để thực hiện các quy trình. Các thân nhân liệt sĩ được cán bộ công an đối chiếu, kiểm tra thông tin và danh sách; thu nhận, tích hợp thông tin sinh trắc học ADN; thực hiện lấy mẫu theo quy trình chuyên môn và ký xác nhận hoàn tất.

Vừa được lấy mẫu ADN, ông Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1955, Tổ dân phố số 40, phường Hoàng Mai) xúc động chia sẻ: “Anh trai của tôi là liệt sĩ Nguyễn Quang Lượt (sinh năm 1952) đi bộ đội năm 1969 và hy sinh tại mặt trận phía Nam. Gia đình tôi đã đi tìm gặp đồng đội của anh nhưng không ai biết tin tức. Hôm nay tôi rất ấm lòng khi được đến đây lấy mẫu ADN, quy trình thực hiện rất nhanh, cán bộ nhiệt tình hướng dẫn. Tôi và gia đình mong tìm được hài cốt của anh trai để đón về quê hương thì rất hạnh phúc”.

Cán bộ công an thu nhận và tích hợp thông tin sinh trắc học ADN. Ảnh: Trần Oanh.

Chung niềm mong mỏi ấy, cụ Lê Văn Vịnh (93 tuổi, Tổ dân phố số 5, phường Hoàng Mai) dù sức khỏe yếu nhưng vẫn nhờ người nhà đưa đến điểm lấy mẫu với hy vọng tìm thấy phần mộ người anh ruột. Cụ Vịnh xúc động chia sẻ: “Anh ruột của tôi hy sinh từ đầu năm 1954 tại chiến trường Quảng Trị nhưng chúng tôi chưa tìm được mộ. Tôi là em đã hơn 90 tuổi có nguyện vọng để lại mẫu ADN với hy vọng tìm được anh”.

Thân nhân liệt sĩ các phường Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng chờ thực hiện các quy trình thu nhận mẫu ADN. Ảnh: Trần Oanh.

Không khí tại điểm thu nhận càng thêm xúc động bởi không chỉ em trai, em gái đi lấy mẫu tìm hài cốt anh trai, mà còn có cả những người cháu ruột đến lấy mẫu tìm hài cốt cậu, bác hy sinh. Vừa thực hiện xong quy trình lấy mẫu để tìm cậu hy sinh năm 1969, bà Nguyễn Thị Sửu (sinh năm 1959, Tổ dân phố số 41, phường Hoàng Mai) và em gái Nguyễn Thị Hiền rớm lệ: “Gia đình tôi đã tìm cậu nhiều lần, đi đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa có kết quả. Hôm nay, phường thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN cũng là thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rất hưởng ứng và mong tìm được cậu để đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hoàng Mai”.

Ấm áp nghĩa tình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho 156 thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN, trước khi tổ chức, UBND phường Hoàng Mai đã bố trí phương tiện đi lại. Theo đó, đối với các trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, không có phương tiện đi lại hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển, UBND phường bố trí ô tô đưa đón; cử cán bộ, đoàn viên hỗ trợ trong quá trình lấy mẫu. Đồng thời, phường chuẩn bị bánh, sữa phục vụ thân nhân.

Lấy mẫu ADN được thực hiện bài bản, chặt chẽ. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Văn hóa – Xã hội phường Hoàng Mai Trịnh Văn Quang cho biết: “Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian vừa qua, phường đã làm tốt các chính sách người có công. Cụ thể, phường rà soát, đưa thân nhân đi lấy mẫu ADN; tổ chức lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính 10 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Sở. Cùng với đó, phường quan tâm, chăm lo đến các gia đình liệt sĩ, người có công. Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát thân nhân chưa tìm được mộ liệt sĩ để lấy mẫu ADN và gắn tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ y tế lấy mẫu ADN theo quy trình chuyên môn. Ảnh: Trần Oanh.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quang, trên địa bàn hiện nay có trên 700 liệt sĩ. Qua rà soát ban đầu, có khoảng 250 gia đình chưa tìm được mộ liệt sĩ. Công tác này gặp nhiều khó khăn do nhiều trường hợp không còn thân nhân để lấy mẫu ADN, đã chuyển đi nơi khác. Hiện nay, các tổ dân phố tiếp tục rà soát để không bị bỏ sót. Sau đợt lấy mẫu ADN lần 2 cho 156 thân nhân liệt sĩ, phường tiếp tục rà soát để bổ sung đợt 3”.

Song hành cùng chính quyền, đối với những người được cử tham gia hỗ trợ thân nhân đây là niềm vinh dự và tự hào. Chị Nguyễn Thị Đệ, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ (Tổ dân phố số 8, phường Lĩnh Nam) cho biết: “Tôi hỗ trợ các bác cao tuổi có sức khỏe yếu, người bị khiếm thị... Tôi thật sự rất xúc động khi các thân nhân tuổi cao, già yếu nhưng vẫn nhớ đến anh, em, bố, mẹ, đến đây lấy mẫu ADN mong tìm được liệt sĩ đưa về gia đình, quê hương”.

Thân nhân liệt sĩ ký xác nhận hoàn tất quy trình thu nhận mẫu. Ảnh: Trần Oanh

Cùng chung sự nhiệt huyết ấy, các em Dương Lân Giang, Lê Thị Thúy Ngọc (Đoàn viên Chi đoàn Tổ dân phố số 37, phường Hoàng Mai) tự hào khi được cử đến hướng dẫn các cụ, ông, bà, bác trong quá trình lấy mẫu ADN. Đây chính là trải nghiệm thực tế giúp các em bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và có thêm động lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng phường Hoàng Mai ngày càng văn minh, phát triển.

Thân nhân liệt sĩ cao tuổi được lực lượng chức năng hỗ trợ tận tình. Ảnh: Trần Oanh.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Trần Oanh.