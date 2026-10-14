Sau hơn 1 năm sáp nhập, Vĩnh Long chính thức công bố logo mới

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Thông báo số 60-TB/TU và Kế hoạch số 26/KH-UBND, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các cuộc thi thiết kế logo. Cuộc thi đã thu hút 273 tác giả và nhóm tác giả tham gia với tổng cộng 486 tác phẩm dự thi.

Qua nhiều vòng tuyển chọn, lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân, cán bộ hưu trí, cùng sự góp ý tâm huyết của Ban Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án thiết kế chính thức đã được trình lên Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Đồng chí Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; và đồng chí Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Logo mới của tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập (Ảnh: CTTDT)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu đã thống nhất chủ trương tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế biểu trưng trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu biểu trưng phải bảo đảm thể hiện rõ nét bản sắc, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Vĩnh Long trong giai đoạn phát triển mới.

Logo mới của tỉnh được thiết kế hiện đại, mang tính khái quát cao, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hai chữ “VL” – chữ viết tắt tên Vĩnh Long – được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, biểu thị cho sức sống mạnh mẽ, tinh thần năng động cùng khát vọng vươn lên tầm cao mới. Những đường nét cách điệu cũng gợi nhắc không gian sông nước, đồng bằng đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Đặc biệt, chi tiết hình tượng ngọn đuốc lá dừa được lồng ghép tinh tế nhằm tôn vinh tinh thần “Đồng Khởi” – đồng lòng, đồng loạt nổi dậy, thể hiện sức mạnh đoàn kết, ý chí quật khởi và truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đáng chú ý, hình ảnh 06 bánh răng chuyển động, tượng trưng cho tinh thần lao động hăng say, sự vận động không ngừng nghỉ và khát vọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới xây dựng một Vĩnh Long văn minh, hiện đại. Tổng thể logo được đặt trong hình tròn – biểu tượng của sự trọn vẹn, vĩnh cửu, thống nhất, tạo cảm giác hài hòa, gắn kết và thân thiện với môi trường.

Logo mới của tỉnh Vĩnh Long hứa hẹn sẽ là hình ảnh đại diện xứng tầm và năng động, giàu bản sắc văn hóa và có vị thế ngày càng cao trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.