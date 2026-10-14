Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026: Người dân nhường vé miễn phí cho du khách, lan tỏa nét đẹp hiếu khách

Tính đến ngày 14/10, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã phát gần 10.000 vé miễn phí phục vụ Nhân dân, du khách và đại biểu các sở, ngành. Việc phát vé được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ và phường Yên Bái, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận chương trình.

Gần 10.000 vé miễn phí tham dự Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã được phát đến Nhân dân và du khách.

Để bảo đảm công tác phát vé diễn ra an toàn, thuận lợi, lực lượng Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND các phường đã phối hợp với Ban Tổ chức trong công tác điều phối, hướng dẫn. Đặc biệt, Tỉnh đoàn huy động 100 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ phát vé, soát vé và hướng dẫn Nhân dân, du khách nhận vé.

Công tác phát vé diễn ra an toàn, văn minh.

Sức hút của Lễ hội Mường Lò năm nay khiến nhu cầu tham dự chương trình khai mạc tăng cao, trong khi sức chứa của Sân vận động phường Nghĩa Lộ có hạn. Khi lượng vé miễn phí đã được phát hết, không ít người dân và du khách vẫn mong muốn có cơ hội trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội.

Trước thực tế đó, nhiều người dân Mường Lò đã chủ động kêu gọi nhường vé cho du khách phương xa, đặc biệt là những người vượt quãng đường dài để đến với lễ hội. Những lời kêu gọi được chia sẻ trên các hội, nhóm cộng đồng không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia mà còn cho thấy nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người dân địa phương.

Thay vì giữ vé để xem đêm khai mạc, người dân địa phương lựa chọn dự buổi tổng duyệt, dành cơ hội thưởng thức chương trình chính thức cho du khách. Sự sẻ chia ấy không chỉ thể hiện tinh thần hiếu khách mà còn là cách thể hiện sự trân trọng, mến khách và mong muốn để bạn bè gần xa có thêm những trải nghiệm đáng nhớ khi đến với quê hương mình.

Đông đảo người dân vùng Mường Lò đến theo dõi chương trình tổng duyệt, chủ động nhường vé tham dự đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 cho du khách phương xa.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 21/10, với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, gắn với dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tâm điểm của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 là chương trình nghệ thuật khai mạc “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ. Đặc biệt, màn Đại Xòe đoàn kết quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên và màn bắn pháo hoa tầm thấp sau chương trình sẽ tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc lễ hội.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, du khách.

Những nghĩa cử đẹp của người dân Mường Lò góp phần tạo nên dấu ấn ý nghĩa cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người Lào Cai thân thiện, chân thành, mến khách; qua đó quảng bá nét đẹp văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch địa phương và khẳng định Mường Lò là điểm đến văn hóa giàu bản sắc của vùng Tây Bắc.