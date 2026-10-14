Lấy người dân làm trung tâm trong tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Đây là yêu cầu được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai các hoạt động tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ngày 14/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động cần hướng về cơ sở, thôn, tổ dân phố và các thiết chế văn hóa; bảo đảm phong phú, thiết thực, phù hợp với bản sắc và điều kiện thực tế của từng địa phương. Bà Phùng Thị Kim Nga lưu ý cần khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18-24/11/2026. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu và trải nghiệm dự kiến được tổ chức tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và triển khai rộng khắp tại cơ sở, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Các hoạt động trọng tâm gồm chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, chương trình nghệ thuật thực cảnh - nhạc hội “Hào khí Lạc Hồng”, biểu diễn nghệ thuật đường phố, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”, trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản và Giải Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương. Tỉnh cũng dự kiến tổ chức các chương trình tuyên truyền lưu động, chiếu phim phục vụ nhân dân và giao lưu cộng đồng.

Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng Phạm Tiến Đạt phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Tiến Đạt cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đối tác xây dựng chương trình nghệ thuật thực cảnh, dự kiến tổ chức tối thiểu hai đêm vào ngày 21 và 23/11 tại khu vực hồ cảnh quan thuộc Khu Di tích, với quy mô khoảng 3.000-6.000 khán giả. Chương trình lấy truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh và câu chuyện vua Hùng kén rể làm trục nội dung, kết nối các huyền tích thời dựng nước, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và hình thành sản phẩm du lịch mới.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Phạm Tiến Đạt đề nghị, tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch, có phương án và cơ chế hỗ trợ các đơn vị triển khai. Qua đó, chương trình có thể được tổ chức thường xuyên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách đến Đền Hùng quanh năm.