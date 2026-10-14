Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:Hãy tạo ra âm thanh của riêng mình, lan toả văn hóa Việt
Với vai trò đại sứ chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn mỗi người tham gia chương trình cùng thoả sức sáng tạo ra những thanh âm của riêng mình. Bởi những âm thanh đó không chỉ gợi nhắc ký ức cá nhân mà còn chứa đựng những câu chuyện về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; qua đó, góp phần lưu truyền những giá trị ấy đến các thế hệ mai sau.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/hay-tao-ra-am-thanh-cua-rieng-minh-lan-toa-van-hoa-viet-274514.html