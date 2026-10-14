Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:Hãy tạo ra âm thanh của riêng mình, lan toả văn hóa Việt

Sáng 14-10-2026, giữa những nhành hoa trắng và dòng người thành kính, 731 liệt sĩ chiến đấu và hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được truy điệu, đưa từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Cuộc trở về sau gần sáu thập niên không chỉ khép lại một hành trình tìm kiếm, mà còn mở ra một lời nhắc nhở sâu xa: Muốn đất nước vươn tới tương lai, các thế hệ hôm nay phải biết sống xứng đáng với những người đã chọn nằm lại cùng núi sông.