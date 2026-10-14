Vở Ballet kinh điển 'Giselle' trở lại Nhà hát Thành phố với diện mạo mới

Ra mắt lần đầu tại Paris (Pháp) năm 1841, “Giselle” của nhà soạn nhạc Adolphe Adam được xem là một trong những kiệt tác tiêu biểu của ballet lãng mạn thế giới.

Vở diễn lần này do nghệ sĩ Nhật Bản Yuki Ohmori và nghệ sĩ Pháp Chloe Glemot giám sát, dàn dựng, với sự hỗ trợ của Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến và Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phi Điệp. Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ Đoàn Vũ kịch HBSO phối hợp cùng Trường Trung cấp Múa TP.HCM.

Một cảnh trong vở "Giselle". Ảnh: HBSO

Trong vở diễn, Đỗ Hoàng Khang Ninh đảm nhận vai Giselle - cô gái nông thôn ngây thơ, xinh đẹp; Lê Đức Anh vào vai Albrecht - chàng quý tộc trẻ đem lòng yêu nàng nhưng đã đính ước với Bathilde.

Bên cạnh đó, La Mẫn Nhi hóa thân thành Myrtha, nữ hoàng của các linh hồn Wilis; Lê Tuấn Anh vào vai Hilarion và Đỗ Thị Anh Nguyên đảm nhận vai mẹ Giselle.

Câu chuyện bắt đầu giữa không khí mùa gặt, khi Giselle trao tình yêu cho Albrecht mà không biết thân phận thực sự của chàng. Khi sự thật bị phơi bày, nàng suy sụp và qua đời.

Sang phần hai, những linh hồn Wilis - các trinh nữ bị phụ tình theo truyền thuyết xuất hiện, trừng phạt những người đàn ông bằng điệu nhảy đến chết. Giữa không gian huyền bí và những vũ đạo kịch tính, tình yêu cùng lòng vị tha của Giselle cuối cùng đã cứu Albrecht khỏi cái chết.

Nghệ sĩ Yuki Ohmori đã giành được giải Nhất ở hạng mục Pas de Deux-1 trong cuộc thi khiêu vũ toàn Nhật Bản vào năm 1993, cùng năm đó cô giành được học bổng của trường Ballet Australia. Năm 1996, cô tham gia nhà hát New National Theatre Ballet ở Tokyo.

Chloe Glemot là diễn viên múa người Pháp. Cô học múa từ năm 4 tuổi và gia nhập trường Ballet Paris Opera khóa đào tạo chuyên sâu từ năm 2003. Năm 2006, Chloe hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành huấn luyện tại Trung Tâm Múa Quốc gia tại Paris và quyết định phát triển sự nghiệp tại Việt Nam năm 2013.