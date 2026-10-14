Phối hợp tuyển chọn tài năng âm nhạc tham dự Tiếng hát Hà Nội 2026

Theo Công văn số 2279-CV/CQBPTTH ngày 14-10-2026, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật phối hợp tuyển chọn, giới thiệu và cử tài năng âm nhạc tham dự cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tính chuyên nghiệp và sức lan tỏa của cuộc thi trên phạm vi cả nước.

Các đơn vị có thể phổ biến quy chế, thể lệ cuộc thi đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, đoàn viên, hội viên và những người có năng khiếu ca hát; phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các giọng ca triển vọng, chú trọng những cá nhân có thành tích trong học tập, biểu diễn nghệ thuật hoặc các cuộc thi ca hát, đồng thời khuyến khích tài năng mới có phong cách, cá tính âm nhạc nổi bật. Mỗi đơn vị phân công đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức, hỗ trợ thí sinh đăng ký và tạo điều kiện tham dự theo quy định.

Những gương mặt nổi bật có cơ hội được giới thiệu, quảng bá trên các nền tảng báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số của Cơ quan; được xem xét mời tham gia các chương trình, sự kiện nghệ thuật phù hợp do Cơ quan tổ chức hoặc phối hợp thực hiện. Việc tham gia các hoạt động tiếp theo thực hiện theo kế hoạch và thỏa thuận cụ thể.

Thông tin chính thức, quy chế và thể lệ cuộc thi được đăng tải tại website https://hanoionline.vn/tienghathanoi/ và fanpage “Tiếng hát Hà Nội”. Đầu mối liên hệ Ban Tổ chức: 0913 350 874; 0966 205 588; 0936 345 882.