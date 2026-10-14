Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến về các cơ chế, chính sách mới

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất 24 tờ trình và cho ý kiến đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Trong đó, Đảng ủy UBND tỉnh trình 19 nội dung liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính và huy động nguồn lực phát triển.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Theo dự thảo, các dự án không sử dụng vốn đầu tư công được đề xuất hỗ trợ 100% phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính và 50% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tối đa 4,5 tỷ đồng/dự án. Chính sách nhằm giảm chi phí đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách dự kiến áp dụng cho khoảng 4.074 người, tổng kinh phí 232,32 tỷ đồng trong 2 năm, góp phần ổn định đội ngũ, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Về lĩnh vực đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu của tỉnh An Giang. Qua rà soát có 2.256 trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung, chủ yếu cập nhật vị trí đất chưa có giá, tên đường, đoạn đường và khắc phục bất cập trong áp dụng; không điều chỉnh tăng, giảm các mức giá đất đã quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương quy định số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khóm, khu phố, dự kiến bố trí 1.492 người nhằm duy trì mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở; chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư chưa bảo đảm an toàn; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương quy định mức chi ngân sách cho hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất chủ trương hợp tác truyền thông với 4 cơ quan báo chí Trung ương, gồm Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân Dân tại các khu vực phụ trách địa bàn. Nội dung hợp tác tập trung thông tin về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, các sự kiện lớn và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường quảng bá hình ảnh An Giang trên các phương tiện truyền thông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư; đơn giá thuê đất, phí bảo vệ môi trường; rà soát, bãi bỏ các nghị quyết về văn hóa, dân tộc, tôn giáo không còn phù hợp; giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các; điều chỉnh dự án khai thác khoáng sản, đầu tư, thu hồi đất và đề án Khu thương mại tự do Phú Quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét các tờ trình về công tác tổ chức, cán bộ và thi hành kỷ luật của Đảng.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng thống nhất các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tờ trình để thực hiện các bước tiếp theo đúng thẩm quyền, quy định.