Đà Nẵng: Hơn 23,9 tỷ đồng tu bổ chùa Tam Thai

Dự án triển khai tại phường Ngũ Hành Sơn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Các hạng mục chính gồm: bảo quản, tu bổ Tam quan, cổng, hệ thống tường bao, tường hành cung; nền, tường, mái chánh điện; nhà Tổ, nhà phương trượng, nhà Tăng, nhà chúng và nhà phụ. Đồng thời, dự án tôn tạo hệ thống sân nền, cây xanh, thoát nước, cấp điện tổng thể và xây dựng kè chống sạt lở.

Dự án nhằm chống xuống cấp, hư hỏng di tích, từng bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng của người dân; cải thiện cảnh quan khu vực, thu hút du khách đến với danh thắng và thành phố, thúc đẩy phát triển du lịch.

Cổng Tam quan chùa Tam Thai

Chùa Tam Thai tọa lạc trên núi Non Nước, ở phía tây ngọn Thủy Sơn, một trong năm ngọn núi nổi tiếng của Ngũ Hành Sơn.

Chùa được khởi công xây dựng vào thời Hậu Lê, khoảng năm 1630. Năm 1825, chùa được trùng tu lại, thay đổi phần lớn diện mạo của ngôi chùa và được sắc phong là Quốc tự.

Trong chuyến tuần du của vua Minh Mạng (1820-1840) vào năm 1825, nhà vua đã đi khắp các thắng cảnh và đặt tên cho tất cả các ngọn núi, hang động. Đến năm 1826, vua lại cho đúc chuông, đúc tượng ban cho các chùa, trong đó có chùa Tam Thai - nơi em gái nhà vua tu hành.

Đến đời vua Thành Thái (1889-1907), nhà vua cũng đã ngự giá đến chùa để cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Năm 1964, chùa được trùng tu: Chánh điện, nhà trù, Tăng phòng. Do chiến tranh, chùa đã bị đổ nát và được tiếp tục trùng tu năm 1968, lợp mái ngói. Năm 1995, chùa đại trùng tu bằng vật liệu kiên cố theo lối kiến trúc kim, cổ.

Năm 2004, chùa xây dựng lại nhà Tổ bằng vật liệu gỗ quý. Năm 2005 lại trùng kiến Tam Thai phương trượng. Năm 2010 khởi công xây dựng căn nhà Tăng ba gian bằng gỗ.

Đến nay, chùa Tam Thai vẫn giữ được kiến trúc cổ kính, lưu giữ được nhiều hiện vật quý. Điển hình là tấm biển Tam Thai tự và tấm kim bài hình trái tim lửa khắc theo ngự bút của vua Minh Mạng và nội dung ca ngợi Phật pháp vô lượng từ bi phổ độ chúng sinh.

Chùa Tam Thai là ngôi cổ tự, được xếp vào danh lam thắng cảnh của cả nước.