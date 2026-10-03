Trải nghiệm đọc sách số, mở lối tiếp cận tri thức mới

Không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những cuốn sách giấy yêu thích, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã dành thời gian tìm hiểu và trải nghiệm hình thức đọc sách điện tử tại Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026.

Tại khu vực trải nghiệm sách số, sự tò mò của người tham dự bắt đầu từ những thao tác tưởng chừng đơn giản: tìm kiếm nội dung, mở sách trên thiết bị điện tử và khám phá các tính năng đọc.

Thay vì chỉ quan sát những trang sách được giới thiệu, người dân có thể trực tiếp sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay để làm quen với nền tảng đọc sách điện tử.

Với nhiều người, đây là dịp tìm hiểu rõ hơn về hình thức đọc sách đang ngày càng gắn với đời sống công nghệ. Việc tiếp cận nội dung trên thiết bị quen thuộc tạo cảm giác gần gũi, đồng thời gợi mở thêm lựa chọn cho những người muốn đọc sách trong thời gian rảnh, khi đi học, đi làm hoặc di chuyển.

Bạn Quỳnh Anh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: "trải nghiệm đọc sách số giúp tôi hình dung rõ hơn cách công nghệ hỗ trợ việc tiếp nhận thông tin. Là sinh viên, tôi thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử để học tập và tìm kiếm tài liệu. Khi trực tiếp trải nghiệm nền tảng đọc sách số, tôi thấy hình thức này khá thuận tiện, nhất là khi muốn tìm nội dung cần thiết. Trải nghiệm tại Hội sách cũng giúp tôi biết thêm một cách tiếp cận sách ngoài việc đọc bản in truyền thống".

Theo Quỳnh Anh, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc chuyển nội dung từ sách giấy sang màn hình, mà còn ở khả năng giúp người đọc chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận tri thức. Với những người trẻ đã quen sử dụng công nghệ, sách số có thể trở thành một lựa chọn bổ sung, góp phần duy trì thói quen đọc trong lịch trình học tập và làm việc bận rộn.

Cùng tham gia trải nghiệm, bạn Minh Anh cho biết, việc được trực tiếp thao tác trên thiết bị giúp hình thức đọc sách điện tử trở nên dễ tiếp cận hơn.

“Trước đây, tôi chủ yếu đọc sách giấy và chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu các nền tảng sách số. Khi được hướng dẫn trải nghiệm và có thể cài đặt trên máy điện thoại cá nhân. Điều này khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về các đầu sách điện tử và cách khai thác nguồn tài liệu phục vụ học tập”, Minh Anh chia sẻ.

Từ những trải nghiệm trực tiếp, có thể thấy việc giới thiệu công nghệ đọc sách không chỉ nhằm làm mới hình thức tiếp cận sách, mà còn tạo cơ hội để người dân hiểu và lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu của mình. Sách giấy vẫn giữ sức hấp dẫn riêng qua cảm giác cầm, lật từng trang thì sách số mở rộng khả năng tiếp cận nội dung trên các thiết bị cá nhân.

Tại Hội Sách Hà Nội lần thứ XI, không gian trải nghiệm đọc sách số vì thế trở thành cầu nối giữa văn hóa đọc và công nghệ. Khi người tham dự được tự mình khám phá, thao tác và tìm hiểu, công nghệ không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành công cụ hỗ trợ việc đọc, học tập và tiếp nhận tri thức, góp phần đưa sách đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.