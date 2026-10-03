Ứng dụng AI kiểm soát nội dung độc hại giật giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng có 3 lĩnh vực trọng tâm: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Kinh tế - Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên và Y, Dược. Các giải trao theo hai hạng mục chính: đề tài có công bố khoa học; đề tài có sản phẩm ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng trao các giải Nhất cho sinh viên.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã trao Giải Nhất hạng mục "Đề tài có công bố khoa học, Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ" cho sinh viên Huỳnh Đại (Trường ĐH Bách khoa) với “Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp: Bộ phân loại biến phân hiệu quả với mã hóa đặc trưng theo miền chuyên biệt”.

Giải Nhất hạng mục "Đề tài có công bố khoa học Lĩnh vực Khoa học Kinh tế - Xã hội và Nhân văn" thuộc về nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Nguyễn Ngọc Hân, Lê Trung Nhật, Ngô Thị Thùy Trâm, Ngô Thị Mỹ Yến (Trường ĐH Kinh tế) với đề tài “Determinants of digital trust of E-consumers in the digital era: Moderating effects of perceived AI and Deepfake risk”;

Giải Nhất thứ hai hạng mục "Đề tài có công bố khoa học, Lĩnh vực Khoa học Kinh tế - Xã hội và Nhân văn" thuộc về sinh viên Võ Đình Phú (Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn) với đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình học sâu nhằm nâng cao độ tin cậy trong dự báo chuỗi thời gian dài hạn”.

Đặc biệt, giải Nhất hạng mục "Đề tài có sản phẩm ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" thuộc về nhóm sinh viên: Lê Đình Phúc, Đoàn Quang Thắng, Trần Viết Gia Bảo với dự án “Shieldnet”.

ShieldNet được thiết kế với hai giải pháp chiến lược, hướng tới các đơn vị quản lý không gian mạng và người dùng Internet.

Hệ thống ShieldNet ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đa tầng góp phần quản lý và kiểm soát các nội dung độc hại, bảo vệ an toàn thông tin đến với người dùng internet.ShieldNet được thiết kế với hai giải pháp chiến lược, hướng tới các đơn vị quản lý không gian mạng và người dùng Internet.

Với đơn vị quản lý, ShieldNet giúp quản lý tên miền nhanh, chính xác và hiệu quả. Hệ thống dùng AI đánh giá bất kỳ tên miền nào trong thời gian thực, phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn như trang cờ bạc, giả mạo hay lừa đảo và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Hệ thống trả kết quả kèm chi tiết tên miền như độ dài, loại miền, mức độ rủi ro gần như ngay lập tức. Người dùng có thể tải lên cùng lúc danh sách chứa nhiều tên miền để hệ thống phân tích. Người kiểm duyệt giữ quyền kiểm soát cuối cùng bằng cách xem và xác nhận kết quả chính xác đến 100%.

Người dùng cũng có thể kiểm tra tin nhắn lừa đảo bằng cách sao chép và dán nội dung tin nhắn hoặc chụp ảnh màn hình và tải lên hệ thống. ShieldNet tự động phân tích, đưa ra kết quả đánh giá an toàn ngay lập tức. Hiện phần mềm đã có thể sử dụng trên máy tính, nhóm đang phát triển ứng dụng di động để người dùng thuận tiện hơn trên điện thoại.

Theo PGS.TS. Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học có ý nghĩa là vườn ươm các hạt nhân, tài năng khoa học trẻ tương lai của ĐH Đà Nẵng. Liên tục trong những năm qua, từ giải thưởng uy tín này, nhiều ý tưởng, giải pháp, ứng dụng, sản phẩm từ sinh viên của các cơ sở đào tạo thành viên của ĐH Đà Nẵng đã được tư vấn, hỗ trợ để tiếp tục phát triển, hoàn thiện, ứng dụng trong thực tiễn đóng góp phục vụ cộng đồng.