Trải nghiệm tính năng thử đồ ảo trên ChatGPT: Cách OpenAI biến ảnh chụp thành phòng thay đồ

OpenAI vừa chính thức triển khai tính năng thử trang phục ảo (Virtual Try On) trực tiếp trên chatbot ChatGPT. Công cụ mới này cho phép người dùng trực quan hóa trang phục trên vóc dáng cá nhân trước khi đưa ra quyết định mua sắm, tương tự như giải pháp mà Google từng tích hợp vào công cụ Tìm kiếm vào năm 2025.

Cơ chế tạo ảnh và xử lý thị giác của ChatGPT Images 2.5

Tính năng thử đồ ảo được kích hoạt ở bất kỳ phần hội thoại nào xuất hiện danh mục sản phẩm thời trang. Để hệ thống khởi tạo hình ảnh mặc đồ chính xác, người dùng cần cung cấp hai dữ liệu đầu vào cơ bản: một bức ảnh chụp khuôn mặt (selfie) và một bức ảnh chụp toàn thân để xác định tỉ lệ vóc dáng.

Điểm linh hoạt của hệ thống nằm ở nguồn dữ liệu trang phục. Bên cạnh việc lựa chọn các mẫu quần áo do chính ChatGPT gợi ý trong luồng trò chuyện, người dùng hoàn toàn có thể chủ động tải lên ảnh chụp màn hình của bất kỳ bộ trang phục nào tìm thấy trên mạng internet để yêu cầu ghép ảnh.

ChatGPT giờ đây có thể giúp bạn thử quần áo ảo

Về nền tảng kỹ thuật, OpenAI cho biết toàn bộ quá trình tái tạo nếp gấp vải, độ rủ và sự vừa vặn của quần áo trên cơ thể người dùng được vận hành dựa trên mô hình xử lý hình ảnh chuyên sâu ChatGPT Images 2.5, vốn được phát hành từ tháng 9.

Mở rộng hệ sinh thái mua sắm và quản lý sản phẩm

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thương mại điện tử liền mạch, OpenAI đã bổ sung thêm tính năng lưu trữ danh mục sản phẩm. Người dùng có thể đánh dấu và lưu các món đồ ưng ý vào một thư viện riêng biệt ngay trong ứng dụng để tiện xem lại hoặc so sánh phong cách sau này.

Đây là tính năng tuyệt vời cho những ai nghiện mua sắm

Việc tích hợp sâu các tiện ích mua sắm phản ánh rõ định hướng của OpenAI trong việc biến ChatGPT từ một công cụ tra cứu, sinh văn bản thuần túy thành một nền tảng hỗ trợ dịch vụ số toàn diện, giữ chân người dùng trong chu trình mua sắm từ khám phá đến cân nhắc sản phẩm.

Lưu ý về chính sách quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Bên cạnh tiện ích thực tế, người dùng cần lưu ý đến các điều khoản thu thập thông tin khi tải hình ảnh cá nhân lên hệ sinh thái của OpenAI. Theo quy định thiết lập mặc định của nền tảng, mọi hình ảnh tải lên từ tài khoản cá nhân đều có thể được sử dụng làm tài liệu huấn luyện cho các mô hình AI trong tương lai.

Để bảo vệ tính riêng tư cho ảnh selfie và ảnh chụp toàn thân, người dùng bắt buộc phải chủ động thiết lập thao tác từ chối tham gia (opt-out) trong phần cài đặt dữ liệu tài khoản nếu không muốn đóng góp dữ liệu hình ảnh của mình vào hệ thống đào tạo của hãng.