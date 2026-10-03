Bộ Công Thương thông tin về chủ trương phát triển năng lượng mặt trời

Ngày 3/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã thông tin về chủ trương phát triển năng lượng mặt trời. Thứ trưởng cho biết, nhu cầu điện hằng năm tăng trưởng khoảng trên dưới 10% và tăng rất nhanh. Trong khi đó, các nguồn điện và hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu cần rất nhiều thời gian để triển khai. Điện mặt trời mái nhà có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất là thời gian thi công rất ngắn; thứ hai là đáp ứng nhu cầu tại chỗ; thứ ba là giảm áp lực đầu tư, xây dựng hệ thống truyền tải.