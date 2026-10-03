Trải nghiệm tính năng thử đồ ảo trên ChatGPT với công nghệ tạo ảnh ChatGPT Images 2.5

OpenAI vừa chính thức đưa tính năng thử trang phục ảo (Virtual Try-On) vào ChatGPT, cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến bằng cách ghép trang phục trực tiếp lên vóc dáng thực tế của bản thân. Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của công ty nhằm mở rộng hệ sinh thái thương mại và biến chatbot hội thoại thành một trợ lý mua sắm trực quan đa năng.

Cơ chế vận hành của công nghệ thử đồ ảo trên ChatGPT

Về mặt kỹ thuật, công cụ thử trang phục mới hoạt động dựa trên nền tảng mô hình tạo ảnh ChatGPT Images 2.5, vốn được OpenAI giới thiệu vào tháng 9. Mô hình này sở hữu khả năng xử lý ngữ cảnh hình ảnh phức tạp, kết hợp hài hòa giữa cấu trúc cơ thể người và chi tiết phom dáng của sản phẩm thời trang mà không làm biến dạng tỷ lệ tự nhiên.

ChatGPT giờ đây có thể giúp bạn thử quần áo ảo

Cách tiếp cận của OpenAI có nhiều nét tương đồng với giải pháp mà Google từng tích hợp vào công cụ Tìm kiếm vào năm 2025. Cả hai giải pháp đều hướng tới mục tiêu xóa bỏ rào cản hình dung trang phục khi mua sắm trực tuyến, giúp người tiêu dùng đánh giá độ phù hợp của trang phục trước khi đưa ra quyết định chi tiêu.

Quy trình xử lý dữ liệu và trải nghiệm người dùng thực tế

Để tạo ra một hình ảnh thử đồ hoàn chỉnh, hệ thống yêu cầu hai nguồn dữ liệu đầu vào cơ bản từ phía người dùng: một bức ảnh chụp khuôn mặt (selfie) và một bức ảnh chụp toàn thân. Sự kết hợp giữa hai góc chụp này giúp AI tính toán chính xác tỷ lệ khung xương, chiều cao tương quan và màu da để ướm thử trang phục một cách chuẩn xác nhất.

Linh hoạt nguồn ảnh: Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm thời trang xuất hiện trực tiếp trong gợi ý trò chuyện của ChatGPT hoặc tải lên bất kỳ ảnh chụp màn hình trang phục nào từ các nguồn bên ngoài.

Kho lưu trữ cá nhân: OpenAI bổ sung tính năng lưu sản phẩm yêu thích vào thư viện riêng bên trong ứng dụng, hỗ trợ người dùng theo dõi và so sánh nhiều bộ trang phục khác nhau.

Giao diện trực quan: Biểu tượng thử đồ xuất hiện ngay bên cạnh các danh mục quần áo được đề xuất, rút ngắn tối đa thao tác chuyển đổi tác vụ.

Đây là tính năng tuyệt vời cho những ai nghiện mua sắm

Bảo mật thông tin và chính sách thu thập dữ liệu huấn luyện

Bên cạnh những tiện ích mua sắm đáng chú ý, người dùng cũng cần lưu tâm đến vấn đề bảo mật dữ liệu sinh trắc học và hình ảnh cá nhân. Theo chính sách quyền riêng tư mặc định hiện hành của OpenAI, các hình ảnh được tải lên từ tài khoản cá nhân có thể được lưu trữ và sử dụng làm dữ liệu phục vụ công tác huấn luyện cho các thế hệ mô hình AI tiếp theo.

Để bảo vệ tính riêng tư cho ảnh chụp khuôn mặt và toàn thân, người dùng có thể chủ động truy cập vào phần cài đặt tài khoản để tắt tính năng cho phép sử dụng dữ liệu huấn luyện (chọn không tham gia - opt-out). Việc cân nhắc giữa tiện ích cá nhân hóa và quyền riêng tư là yếu tố quan trọng khi tương tác với các công cụ thị giác máy tính thế hệ mới.

Tiềm năng thương mại hóa hệ sinh thái của OpenAI

Động thái tích hợp các công cụ hỗ trợ mua sắm liên tục trong thời gian qua minh chứng cho chiến lược dài hạn của OpenAI trong việc thương mại hóa nền tảng. Thay vì chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ hỏi đáp bằng văn bản, ChatGPT đang dần chuyển mình thành một trung tâm dịch vụ kỹ thuật số toàn diện, kết nối trực tiếp nhu cầu tìm kiếm, thử nghiệm trực quan và hành vi mua hàng của người tiêu dùng trên toàn cầu.