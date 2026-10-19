Hai đêm 'Tinh hà say hi' gây tranh cãi về thời lượng trình diễn

Chương trình hai đêm concert “Tinh hà say hi” tại TP.HCM kết hợp âm nhạc, vũ đạo với hệ thống màn hình LED, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu. Các tiết mục như “Thêu hoa dệt gấm”, “Mộng duyên”, “Xoay vòng” cùng những phần trình diễn nhóm tạo nên màu sắc đa dạng.

Bên cạnh đó, màn tung hứng và tương tác giữa các nghệ sĩ góp phần khuấy động không khí, dù một số khán giả cho rằng phần chuyển tiếp đôi lúc chưa liền mạch.

Tuy nhiên, setlist và thời lượng dành cho từng nghệ sĩ mới là vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả tiếc nuối khi những ca khúc mong đợi không xuất hiện trong đêm mình tham dự, trong khi người khác cho rằng việc kết thúc chương trình vào khung giờ hợp lý giúp nghệ sĩ và khán giả tránh mệt mỏi.

Sau 2 đêm concert “Tinh hà say hi” tại TP.HCM, cách phân bổ ca khúc, thời lượng trình diễn và phần giao lưu giữa các nghệ sĩ trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Ảnh: BTC

Trong đêm 2, danh sách tiết mục gồm nhiều ca khúc như “Gentleman”, “Mộng duyên”, “5 tháng”, “Mất la bàn”, “Thêu hoa dệt gấm”, “50 cuộc gọi nhỡ”, “Bad night” và “Xoay vòng”. Chương trình còn có hai phần EP “Trạm tình thế người” và “Trạm đến em”, mỗi phần gồm 3 ca khúc, cùng tiết mục “Secret” với sự tham gia của 24 anh trai.

Dù xuất hiện ở phần chào kết, LAVIEM không có tiết mục trình diễn riêng như một số người hâm mộ kỳ vọng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về sự vắng mặt của ca khúc này trong phần trình diễn chính, nhất là khi bài hát được cho là có độ lan tỏa trên TikTok và từng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.

Không chỉ LAVIEM, thời lượng biểu diễn của Kim Long trong đêm 1 cũng khiến một số khán giả chưa hài lòng. Một người dùng Threads chia sẻ đã chi khoảng 10 triệu đồng mua vé hạng cao để theo dõi nghệ sĩ yêu thích ở cự ly gần, nhưng cảm thấy trải nghiệm chưa tương xứng với kỳ vọng.

LAVIEM không có tiết mục trình diễn riêng trong đêm 2 khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối. Ảnh: BTC

Ở chiều ngược lại, một số khán giả cho rằng việc thay đổi setlist giữa các đêm là cách tạo bất ngờ, đồng thời mở cơ hội để nhiều ca khúc được biểu diễn. Tuy vậy, sự khác biệt giữa hai đêm diễn cũng khiến những người chỉ có điều kiện tham dự một đêm tiếc nuối khi bỏ lỡ tiết mục yêu thích.

Những phản hồi này cho thấy sức hút của concert không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay chất lượng trình diễn, mà còn ở cách xây dựng mạch chương trình và phân bổ thời lượng cho nghệ sĩ. Với khán giả mua vé để theo dõi một thần tượng cụ thể, setlist và thời lượng xuất hiện là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm.

Theo thông tin được công bố, “Tinh hà say hi” sẽ tổ chức đêm 3 tại Hà Nội vào ngày 14/11. Sau khi đêm diễn này bán hết vé, Ban tổ chức xác nhận bổ sung đêm 4 vào ngày 15/11. Cách lựa chọn ca khúc và tổ chức chương trình ở các đêm tiếp theo vì thế tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.