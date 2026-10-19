Gần 100.000 khán giả phản ứng khi Trấn Thành và Hari Won múa đương đại ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành và Hari Won cùng chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch tại Ai Cập. Trong khung cảnh sa mạc rộng lớn, dưới bầu trời xanh với những đám mây trắng, cặp đôi nắm tay nhau, thực hiện động tác múa đương đại với trang phục mang tông màu trắng, be nhẹ nhàng. Khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, bài đăng của Hari Won nhận khoảng 53.900 lượt thích, 190 bình luận và 45 lượt chia sẻ. Trong khi đó, hình ảnh được Trấn Thành đăng tải ghi nhận khoảng 34.700 lượt thích, 234 bình luận và 23 lượt chia sẻ. Tổng cộng, hai bài viết thu hút hơn 88.000 lượt thích, chưa tính các hình thức tương tác khác và phản ứng trên những nền tảng như Threads.

Trấn Thành và Hari Won múa đương đại ở Ai Cập. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của cặp đôi. Không ít ý kiến gửi lời chúc phúc, cho rằng những khoảnh khắc đời thường như vậy cho thấy cả hai vẫn dành thời gian vun đắp mối quan hệ giữa lịch trình công việc bận rộn. Hình ảnh Trấn Thành nắm tay Hari Won giữa khung cảnh rộng lớn cũng được nhận xét mang đến cảm giác lãng mạn, gợi nhớ những ngày đầu yêu nhau.

Một số bình luận còn hài hước nhắc đến cụm từ “hợp đồng hôn nhân”, vốn nhiều lần xuất hiện trong những cuộc bàn luận trên mạng xã hội về cuộc sống vợ chồng của Trấn Thành và Hari Won. Theo hướng dí dỏm, khán giả cho rằng nếu có một “hợp đồng” giúp hai người luôn đồng hành, chia sẻ những trải nghiệm cùng nhau như vậy thì đây hẳn là điều nhiều người mong muốn. Những lời trêu đùa này cũng cho thấy sức hút của cặp đôi trong các cuộc thảo luận trực tuyến.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào năm 2016. Sau gần một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội, từ các chuyến du lịch đến những dịp kỷ niệm riêng. Bên cạnh sự nghiệp riêng, cặp đôi cũng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí.

Trấn Thành và Hari Won hôn nhau dưới Kim Tự Tháp Ai Cập. Ảnh: FBNV

Trấn Thành tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ dẫn chương trình, diễn xuất đến đạo diễn điện ảnh. Trong khi đó, Hari Won duy trì công việc nghệ thuật, tham gia các chương trình giải trí và hoạt động trên mạng xã hội. Lịch trình riêng của mỗi người khiến những chuyến đi chung và khoảnh khắc dành cho nhau càng được khán giả chú ý.

Không cần những lời bày tỏ cầu kỳ, hình ảnh nắm tay nhau giữa sa mạc Ai Cập của Trấn Thành và Hari Won vẫn tạo được sức lan tỏa. Lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận tích cực cho thấy đời sống tình cảm của cặp đôi tiếp tục là chủ đề được công chúng quan tâm.