Biển người vỡ òa khi 24 anh trai tràn xuống khán đài

Tối 18/10, concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa tinh hà diễn ra đêm 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TPHCM, với 24 nghệ sĩ. Sau phần mở đầu Thế giới song song, các ca sĩ nhận banner và chụp ảnh cùng khán giả trước khi trình diễn Tết tình. Chương trình bổ sung 5 tiết mục so với đêm đầu tiên, gồm Có gì đâu mà cay, Gentleman, Vượt ngưỡng tình yêu, 5 tháng và Trễ giờ cơm.

Một người như thế nối tiếp Tết tình trong chuỗi ba ca khúc thuộc EP Tình thế người. Bên cạnh các phần biểu diễn, chương trình dành thời gian tương tác cùng khán giả. 24 nghệ sĩ xúc động khi biết mọi người đã đến trụ sở DatVietVAC để gấp sao, chứa lời nhắn được đại diện 24 fanclub trao cho các nghệ sĩ.

Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và Jsol thực hiện màn đu dây bungee trong Người trên dây, trên sân khấu nghiêng bên trong hộp đèn LED. Khán giả và cả Hurrykng mong muốn nhìn thấy màn đu dây tại concert ở Hà Nội. “Để nghệ sĩ đu người bay một vòng trên không trung rồi đáp xuống sân khấu mới đã”, Hurrykng nói sau tiết mục Xoay vòng.

MVP tiếp tục có mặt trong danh sách biểu diễn của đêm 2. Bên cạnh các tiết mục được giữ lại, chương trình bổ sung Trễ giờ cơm với Quang Hùng MasterD, Xuân Định K.Y., Wean và Sơn.K. Ở tiết mục về chủ đề gia đình, Quang Hùng MasterD xuất hiện cùng xe chè lưu động, đến gần khu vực Fanzone. Hình ảnh thời thơ ấu của 24 nghệ sĩ lần lượt được chiếu trên màn hình, gắn với nội dung ca khúc về nỗi nhớ nhà và bữa cơm sum họp.

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Captain Boy, CoolKid, Ivan và Xuân Định K.Y. kết hợp trong Có gì đâu mà cay, một trong 5 tiết mục mới của đêm 2. Anh trai Ivan được bố mẹ và chị gái từ Malaysia sang Việt Nam cổ vũ. “Con làm được rồi. Con yêu gia đình mình”, nam nghệ sĩ chia sẻ trên sân khấu.

Dương Domic xuống khu vực khán giả trong Thế giới của anh. Bốn nghệ sĩ hóa thân thành những “chú rể”, tìm người hâm mộ mặc đầm trắng để chụp ảnh lấy liền. Ca khúc khép lại đêm đầu tiên được kết hợp với hoạt động giao lưu ở đêm 2. Khán giả còn có cơ hội tương tác với nghệ sĩ trong IDNAT (Im đợi người anh thương).

Mộng duyên là một trong những tiết mục tiếp tục được trình diễn ở đêm 18/10. Một số ca khúc được làm mới bằng phần mở đầu để tạo sự khác biệt. Trong Bad Night, Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Dang Hong Hai hóa trang theo chủ đề Halloween, di chuyển từ khu vực khán giả lên sân khấu. Chủ đề này cũng được đưa vào phần mở đầu Xoay vòng, do Hurrykng, CongB, Jsol và Vương Bình thể hiện.

Hurrykng, Dương Domic, KimLong và Xuân Định K.Y. trình diễn Vượt ngưỡng tình yêu, sau đó nán lại trò chuyện với khán giả. KimLong kể về khó khăn khi muốn tăng hơn 5 kg. Dương Domic đùa rằng ba thành viên Mopius đã có tên trong danh sách “Top 100 người đẹp nhất” còn mình thì chưa. Hurrykng bày tỏ mong muốn dự án âm nhạc thứ ba của nhóm sớm ra mắt.

Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Wean và Jaysonlei cùng thể hiện 5 tháng, lần đầu đưa ca khúc vào chuỗi concert. Ngoài các màn kết hợp theo nhóm, chương trình có những tiết mục tập thể như Secret, với 24 nghệ sĩ cùng nhảy và kêu gọi khán giả tham gia. Together We Shine - ca khúc mở màn đêm đầu tiên, được chọn để khép lại đêm thứ hai tại TPHCM.

Chặng tiếp theo diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, với Day 3 ngày 14/11. Trên sân khấu, Quang Hùng MasterD bất ngờ công bố thêm Day 4 vào ngày 15/11 và nhắn gửi: “Sẽ có một ‘cơn mưa sao băng đặc biệt’ dành tặng cho các bạn, những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi”. Vé Day 4 mở bán lúc 10h ngày 21/10.