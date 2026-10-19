Thành tích đáng nể của Ma Ran Đô hiện tại

Ma Ran Đô đang trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của điện ảnh Việt Nam. Sau vai diễn điện ảnh đầu tay trong Nụ hôn bạc tỷ năm 2025, anh liên tiếp góp mặt trong Tử chiến trên không và Truy tìm long diên hương. Ba tác phẩm tạo nên dấu mốc đáng kể trong hành trình làm nghề của nam diễn viên, giúp anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn nhờ sự xuất hiện liên tiếp trong những dự án có doanh thu ấn tượng.

Điều đáng mừng là cơ hội đến với Ma Ran Đô không chỉ dừng lại ở một bộ phim thành công. Danh sách dự án của anh tiếp tục được nối dài trong năm 2026 với Án mạng xém hoàn hảo, Ngày con còn mẹ và Trại giam hạnh phúc. Nếu tính cả những tác phẩm dự kiến ra mắt trong năm 2027 như Hoàng hậu cuối cùng, Loạn thế, Nữ biệt động Sài Gòn, Một giữa vạn người và một dự án phim kháng chiến chưa được xác định tên chính thức, nam diễn viên đang đứng trước lịch trình làm việc dày đặc. Tuy nhiên, các dự án tương lai vẫn cần được phân biệt với những bộ phim đã hoàn thành hoặc phát hành.

Ma Ran Đô liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý. Ảnh: FBNV

Sinh ngày 31/12/1997 tại Gia Lai, Ma Ran Đô từng trải qua quãng thời gian chật vật trước khi có cơ hội bước lên màn ảnh rộng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, anh quyết định vào TP.HCM theo đuổi nghệ thuật, dù con đường này không bảo đảm thu nhập ổn định. Nam diễn viên từng casting hơn 20 bộ phim nhưng không thành công, đồng thời nhận những vai quần chúng với mức thù lao khiêm tốn để có cơ hội đứng trên phim trường và tích lũy kinh nghiệm.

Nhìn lại hành trình ấy, sự thay đổi trong công việc của Ma Ran Đô là điều đáng ghi nhận. Từ chỗ phải chủ động tìm kiếm từng cơ hội, anh dần nhận được thêm lời mời casting và có điều kiện thử sức trong những dự án quy mô hơn. Ngoại hình điển trai, chiều cao khoảng 1,80 m giúp nam diễn viên tạo thiện cảm với khán giả, nhưng việc liên tục được lựa chọn cho các bộ phim cũng đặt ra yêu cầu phải phát triển năng lực diễn xuất tương xứng với mức độ nhận diện ngày càng tăng.

Đáng chú ý, Hoàng hậu cuối cùng là dự án có thể mở ra hướng đi khác cho Ma Ran Đô. Trong phim của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, anh đảm nhận vai vua Bảo Đại, nhân vật gắn với bối cảnh hoàng gia và những câu chuyện tình cảm, gia đình nhiều biến động. So với hình tượng nam tính trong các phim hành động trước đó, vai diễn này đặt ra yêu cầu thể hiện một màu sắc khác, qua đó tạo cơ hội để anh chứng minh khả năng hóa thân đa dạng hơn.

Ma Ran Đô có cơ hội khẳng định diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, số lượng dự án không đồng nghĩa với việc vị trí của một diễn viên đã được bảo đảm. Khi liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh, Ma Ran Đô sẽ phải đối diện với kỳ vọng lớn hơn từ khán giả, đặc biệt ở khả năng xây dựng chiều sâu tâm lý và tạo dấu ấn riêng cho từng nhân vật. Đây cũng là thử thách cần thiết để anh tránh bị đóng khung trong hình tượng mỹ nam.

Mừng cho Ma Ran Đô ở thời điểm hiện tại là điều dễ hiểu. Sau những năm tháng kiên trì theo đuổi đam mê, nam diễn viên đã có thêm cơ hội làm nghề và tiếp cận những vai diễn đáng chú ý. Nếu biết tận dụng lịch trình dày đặc để trau dồi chuyên môn, lựa chọn nhân vật phù hợp và không ngừng làm mới bản thân, anh có cơ sở để chuyển sự chú ý nhất thời thành vị trí bền vững hơn trong điện ảnh Việt.