Án Mạng Karaoke gây sốt trước thềm công chiếu chính thức

Án Mạng Karaoke đang nhận được sự quan tâm trước thềm công chiếu toàn quốc vào ngày 30/10. Những tình tiết bí ẩn trong trailer cùng phản hồi tích cực dành cho diễn xuất của Đoàn Thiên Ân sau các suất chiếu đặc biệt góp phần tạo sức hút cho bộ phim.

Do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, Án Mạng Karaoke thuộc thể loại trinh thám pha hài hước, lấy bối cảnh văn hóa karaoke quen thuộc của người Việt để xây dựng một vụ án mạng nhiều nghi vấn. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, NSƯT Đại Nghĩa, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tạ Lâm và Trịnh Thảo.

Án Mạng Karaoke thu hút chú ý nhờ vụ án bí ẩn và diễn xuất tiến bộ của Đoàn Thiên Ân.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm người trong xóm trọ cùng tham gia chuyến đi hành hương, nghỉ dưỡng tại một homestay biệt lập trên núi. Ngay ngày đầu tiên, bà Thủy (Vân Dung), người phụ nữ mê ca hát nhưng thường gây phiền toái cho những người xung quanh, bất ngờ bị sát hại. Chuyến đi tìm kiếm sự bình yên lập tức biến thành hành trình đối mặt với nỗi sợ hãi và những bí mật chưa được tiết lộ.

Tình hình càng căng thẳng khi sạt lở núi khiến cả nhóm mắc kẹt, không thể rời khỏi hiện trường. Chín nghi phạm đưa ra những lời khai khác nhau, khiến quá trình tìm kiếm hung thủ trở nên phức tạp. Nữ phóng viên Tâm (Đoàn Thiên Ân) phải lần theo manh mối, đối chiếu lời khai để tìm ra sự thật giữa những mối quan hệ chồng chéo và mâu thuẫn cá nhân.

Ngay ngày đầu tiên, bà Thủy (Vân Dung), người phụ nữ mê ca hát nhưng thường gây phiền toái cho những người xung quanh, bất ngờ bị sát hại.

Cấu trúc "9 nghi phạm - 9 lời nói dối" là điểm nhấn trong cách phim giới thiệu vụ án. Bên cạnh câu hỏi ai là hung thủ, tác phẩm còn khơi gợi sự tò mò về động cơ và những điều mỗi nhân vật đang cố che giấu. Yếu tố hài hước được đặt cạnh tình huống án mạng, tạo màu sắc riêng cho câu chuyện trinh thám.

Trailer đặc biệt tiếp tục đẩy cao không khí bí ẩn bằng những chi tiết mang màu sắc tâm linh. Hình ảnh tượng Sơn Thần giữa đêm mưa bão cùng lời thoại liên quan đến việc xúc phạm chốn linh thiêng khiến người xem đặt câu hỏi liệu cái chết của bà Thủy bắt nguồn từ sự trừng phạt siêu nhiên hay âm mưu của con người. Phim chưa hé lộ lời giải, giữ lại nút thắt cho hành trình phá án.

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của Đoàn Thiên Ân là yếu tố được chú ý sau các suất chiếu đặc biệt. Đảm nhận vai phóng viên Tâm, cô nhận được một số phản hồi tích cực về sự tự nhiên, biểu cảm và cách thể hiện tâm lý nhân vật. Biệt danh "Thám tử lừng danh Thiên Ân" cũng được khán giả nhắc đến khi nói về vai diễn của nàng hậu. Những đánh giá ban đầu là tín hiệu đáng chú ý, song khả năng tạo dấu ấn rộng rãi vẫn cần được kiểm chứng khi phim phát hành trên toàn quốc.

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của Đoàn Thiên Ân là yếu tố được chú ý sau các suất chiếu đặc biệt.

Trước đó, Án Mạng Karaoke dự kiến khởi chiếu ngày 2/10 nhưng được dời sang ngày 30/10, trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh từ Trại Buôn Người. Với lịch chiếu sớm từ ngày 21/10, bộ phim có cơ hội tiếp cận khán giả trước đợt phát hành chính thức. Sự kết hợp giữa trinh thám, hài hước và yếu tố tâm linh đang tạo nên sức hút ban đầu, nhưng doanh thu phòng vé và phản ứng của khán giả đại chúng mới là thước đo rõ hơn cho sức hấp dẫn của tác phẩm.