Kylie Jenner gây sốt trên sàn diễn Victoria's Secret

Tối 18/10, Kylie Jenner bất ngờ xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ở Los Angeles (Mỹ). Đây là lần đầu tiên ngôi sao truyền hình thực tế tham gia trình diễn tại sự kiện thời trang nội y đình đám. Nữ doanh nhân trở thành tâm điểm khi diện Fantasy Bra, thiết kế biểu tượng của Victoria’s Secret vừa trở lại sàn diễn sau 8 năm vắng bóng.

Chiếc áo có giá trị ước tính 50 triệu USD, được chế tác bởi Jacob Arabo, nhà sáng lập thương hiệu trang sức Jacob & Co., lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Rare Touch Jewelry. Thiết kế sử dụng hoàn toàn kim loại quý và đá quý, nổi bật với 4.410 viên kim cương tự nhiên cùng viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng 75,54 carat ở vị trí trung tâm. Theo Vogue, 15 nghệ nhân đã dành hơn 1.000 giờ để hoàn thiện tác phẩm nặng gần 1,8 kg.

Kylie Jenner diện thiết kế trị giá 50 triệu USD sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Để hoàn thiện diện mạo, Kylie Jenner kết hợp chiếc áo với quần nội y màu bạc cạp trễ và chân váy ngắn trắng ánh ngọc trai. Đôi giày cao gót PVC trong suốt tạo điểm nhấn hiện đại, trong khi đôi cánh lông vũ trắng cỡ lớn phía sau lưng gợi nhắc hình ảnh thiên thần đặc trưng của Victoria’s Secret. Sự kết hợp giữa nội y đính đá quý và những chi tiết mang tính biểu tượng giúp nữ doanh nhân có màn ra mắt nổi bật trên sàn diễn.

Fantasy Bra là một trong những thiết kế gắn liền với lịch sử Victoria’s Secret Fashion Show. Mẫu đầu tiên ra mắt năm 1996, do Claudia Schiffer trình diễn. Qua nhiều năm, thiết kế này từng được diện bởi những người mẫu nổi tiếng như Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio và Adriana Lima. Năm 2018, Elsa Hosk là người trình diễn Fantasy Bra gần nhất trước khi thiết kế trở lại trong chương trình năm nay.

Thiết kế của Kylie Jenner sử dụng hoàn toàn kim loại quý và đá quý, nổi bật với 4.410 viên kim cương tự nhiên.

Sự xuất hiện của Kylie Jenner cũng đánh dấu bước chuyển từ vai trò khách mời tại các sự kiện thời trang sang trực tiếp trình diễn trên sàn catwalk của Victoria’s Secret. Trước đó, cô đã xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang thông qua Kylie Cosmetics, thương hiệu mỹ phẩm ra mắt năm 2015, cùng Khy, thương hiệu thời trang do cô sáng lập năm 2023 và trực tiếp định hướng sáng tạo. Những hoạt động này góp phần đưa Jenner trở thành một gương mặt có sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng và ngành công nghiệp làm đẹp.

Bên cạnh trang phục, khoảnh khắc Timothée Chalamet cổ vũ bạn gái từ hàng ghế khán giả cũng thu hút sự quan tâm. Nam diễn viên ngồi cạnh Kris Jenner, mẹ của Kylie, và liên tục vỗ tay khi cô sải bước trên sàn diễn. Hình ảnh này trở thành điểm nhấn bên lề sự kiện, khép lại màn ra mắt đáng nhớ của Kylie Jenner tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026.