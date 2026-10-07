Bộ Y tế xử phạt 3 doanh nghiệp dược, 2 phòng khám y dược cổ truyền hơn 500 triệu đồng

Trong đó, Cục xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1 (Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, TPHCM) bị phạt 200 triệu đồng do có 4 nhóm vi phạm.

Doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi. Vi phạm liên quan đến 3 thuốc Metrad, Mizho và KENMAG.

Cùng đó, doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, dược liệu chưa đáp ứng quy định để sản xuất thuốc và thực hiện không đúng quy trình sản xuất, kiểm nghiệm đã được phê duyệt đối với nguyên liệu Gelatin.

Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma (xã Phú Hòa Đông, TPHCM) bị phạt 144 triệu đồng do 3 nhóm vi phạm liên quan đến 2 thuốc Bổ khí thông huyết - BV và Khu phong trừ thấp BV.

Ảnh minh hoạ

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo đối với những thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với những thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt.

Công ty thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt. Riêng hành vi này bị phạt 44 triệu đồng.

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Phước Sanh Pharma (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 72 triệu đồng do không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thay đổi trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Vi phạm liên quan đến 3 thuốc Desmodip, Dưỡng âm thanh phế thủy và Thuốc ho trẻ em.

Doanh nghiệp đồng thời thực hiện không đúng quy trình sản xuất, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt đối với 2 thuốc Dưỡng âm thanh phế thủy và Thuốc ho trẻ em.

Các quyết định xử phạt yêu cầu 3 doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, sản xuất và kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính phòng chẩn trị y học cổ truyền Đông Bình Cần Thơ (Tên trong giấy phép hoạt động: Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Đông Bình) ở địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Ấp Nhân Lộc 1, xã Phong Điền, Thành phố Cần Thơ số tiền 31.480.000 đồng;

Cùng đó, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Vạn Danh Đường - Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Quý Thành, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ cũ: Thửa đất số 601, tờ bản đồ số 20, Áp Quý Thành, Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam) số tiền 65.880.000 đồng;

Cùng đó, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng.