Israel điều tra vụ trốn thuế tiền số trị giá hàng chục triệu USD

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Israel, Adiel Miyost, 43 tuổi, cư trú tại miền Bắc Israel, đã bị bắt ngày 6/10 với các cáo buộc trốn thuế, rửa tiền và âm mưu phạm tội. Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi Cơ quan Thuế Israel và đơn vị thực thi kinh tế thuộc lực lượng Lahav 433 của cảnh sát.

Theo hồ sơ điều tra, ông Miyost bị nghi giao dịch tiền điện tử trên nhiều sàn trong những năm qua nhưng không khai báo các hoạt động này với cơ quan thuế, đồng thời không kê khai một số khoản thu nhập trong hồ sơ thuế cá nhân nhằm tránh nghĩa vụ thuế.

Nhà chức trách cũng nghi ngờ ông Miyost sở hữu các tài khoản ngân hàng không khai báo ở nước ngoài và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để che giấu hoạt động cũng như các khoản tiền thu được. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng ngoại tệ đáng kể và một xe ô tô hạng sang. Chiếc xe được cho là đăng ký dưới tên người khác nhằm che giấu tài sản của nghi phạm.

Tòa án sơ thẩm Haifa đã quyết định gia hạn tạm giữ ông Miyost đến ngày 11/10. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm có thể đã phối hợp với những người khác thực hiện các giao dịch tài chính - công nghệ quy mô lớn trong nhiều năm, đồng thời che giấu hoạt động và thu nhập với cơ quan thuế và vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Các luật sư của ông Miyost bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng vụ việc thuộc lĩnh vực pháp lý dân sự và cáo buộc rửa tiền với số tiền lớn “không phản ánh thực tế”. Họ cũng chỉ trích việc bắt giữ được tiến hành hơn 5 năm sau thời điểm các hành vi bị cáo buộc xảy ra.