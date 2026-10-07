Khởi tố 3 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại Thanh Hóa

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 2 nữ nhân viên L.T.S. (sinh năm - SN 2011, trú tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, trú tỉnh Tuyên Quang), trong đó L.T.S. chưa đủ 16 tuổi. Các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước khi đến làm việc tại karaoke Thế Cảnh, L.T.S. từng làm nhân viên tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng. Tháng 4/2026, khi có ý định chuyển việc, S. liên hệ với H.V.D., nhân viên karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. D. trao đổi với chủ quán Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), được Cường đồng ý tiếp nhận S. và trả khoản nợ 3 triệu đồng cho nơi làm việc cũ.

Đến tháng 6/2026, khi S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ, Cường thông báo cả nhóm còn nợ tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu thanh toán mới được chuyển sang nơi khác. Sau đó, Cường liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú phường Hàm Rồng), chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và đưa cho Cường 32 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2026, D. cùng 2 nữ nhân viên khác bỏ trốn. Hiếu cho rằng nhóm này còn nợ tiền nên yêu cầu L.T.S. “gánh nợ” thay với số tiền 65 triệu đồng, cộng khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng cộng 70 triệu đồng.

Lo sợ các nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container tại cơ sở karaoke, đồng thời giao Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú phường Đông Tiến), nhân viên của quán, quản lý, theo dõi. Hai nữ nhân viên bị hạn chế đi lại, không được tự ý ra ngoài; ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Khi cần đi vệ sinh, các nạn nhân cũng phải gọi Cảnh mở cửa.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh về tội “Giam người trái pháp luật”, theo các Điều 151 và 157 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.