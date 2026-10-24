Sáng cuối tuần, ngồi uống nước dưới hiên nhà, tôi nghe mấy người hàng xóm đang bàn tán về câu chuyện một cháu bé ở phố dũng cảm lên tiếng ngăn cản hai đối tượng trộm chó. Người khen cháu gan dạ, người lại lo cháu còn nhỏ mà phải đối mặt với tình huống nguy hiểm.

“Các bác có xem đoạn camera ghi lại cảnh cháu bé ngăn hai tên trộm chó không? Nhỏ tuổi thế mà gan thật đấy!”, bác Hòa vừa rót nước vừa hỏi.

Ông Tư chậm rãi đáp:

- Gan dạ là đáng quý, nhưng gặp tình huống ấy phải biết giữ an toàn cho mình, rồi báo cho người lớn và công an. Dũng cảm không có nghĩa là bất chấp nguy hiểm.

Chị Lan đang quét sân cũng góp chuyện:

- Đúng đấy bác ạ! Nhưng cháu còn nhỏ mà đã có ý thức bảo vệ cái đúng thì đáng khen. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Câu chuyện cứ thế rôm rả, rồi chuyển sang tình cảm giữa những người sống cạnh nhau. Bác Hòa thở dài:

- Bây giờ, có người sống sát vách nhau bao năm mà gặp nhau chỉ gật đầu cho qua. Nhà bên cạnh có chuyện, đôi khi người ta còn ngại, sợ phiền phức nên chẳng muốn can dự.

Ông Tư cười hiền:

- Thì bởi thế mới cần tình làng nghĩa xóm. Giúp nhau đâu nhất thiết phải làm điều gì lớn lao. Thấy hàng xóm có việc thì hỏi han một câu, người già đau ốm thì sang xem có cần giúp đỡ không. Những việc nhỏ ấy mới làm nên sự gắn bó.

Nghe vậy, tôi chợt nhớ chuyện bà Sáu ở cuối xóm mấy tháng trước. Hôm ấy, bà bị chóng mặt, ngã ngay trước cửa. May có cô Mai đi chợ về trông thấy, vội đỡ bà rồi gọi thêm mấy người đưa bà đi khám. Con cháu bà ở xa, khi nhận được tin cũng cuống quýt gọi điện về. Nhờ hàng xóm kịp thời giúp đỡ, bà được chăm sóc chu đáo.

Sau hôm ấy, con cháu bà Sáu mang quà sang cảm ơn. Cô Mai chỉ cười: “Ôi dào, có gì đâu! Sống cạnh nhau thì giúp nhau lúc khó khăn, sau này nhà tôi có việc, chắc mọi người cũng chẳng đứng nhìn”.

Lời nói nhẹ tênh ấy khiến tôi nhớ mãi. Tình cảm xóm giềng đâu nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà hiện diện trong những việc làm chân thành, nhất là khi người khác gặp khó khăn.

Chị Lan gật gù:

- Lúc bình thường, ai cũng có công việc riêng, chẳng phải ngày nào cũng sang nhà nhau trò chuyện. Nhưng khi có việc, một tiếng gọi nhau, một bàn tay chìa ra đúng lúc cũng quý hơn nhiều lời hỏi thăm xã giao.

Tôi chợt nghĩ, hành động của cháu bé ngăn cản hai đối tượng trộm chó đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, mỗi người cần biết bảo vệ điều đúng bằng cách phù hợp, an toàn. Có người lên tiếng, có người kịp thời báo tin, có người cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Mỗi việc làm đúng lúc đều góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

Tình làng nghĩa xóm cũng bắt đầu từ những điều giản dị như thế: Không thờ ơ trước khó khăn của người khác, biết gác lại những chuyện vụn vặt để cùng nhau giải quyết việc chung. Một lời hỏi han, một sự sẻ chia có thể khiến khoảng cách giữa những người hàng xóm gần lại.

Nắng đã lên cao, câu chuyện dưới hiên nhà cũng dần khép lại. Mỗi người trở về với công việc thường ngày, nhưng những lời trao đổi ban sáng khiến tôi thấy lòng mình ấm áp. Một cháu bé dũng cảm lên tiếng trước hành vi sai trái có thể khiến nhiều người suy ngẫm. Từ câu chuyện ấy, mỗi chúng ta cũng nên tự hỏi mình đã thực sự quan tâm đến những người sống quanh mình hay chưa. Bởi một khu phố bình yên không chỉ cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng mà còn cần những người dân biết sống trách nhiệm, quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ nhau. Khi tình người được vun đắp từ những điều bình dị nhất, tình làng nghĩa xóm sẽ luôn là điểm tựa quý giá trong cuộc sống thường ngày.