Gỡ mâu thuẫn, giữ tình cha con

Tháng 3-2026, Tổ hòa giải Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng, phường Xuân Đỉnh nhận được đề nghị của người dân trong khu phố về việc nhờ can thiệp, giải quyết mâu thuẫn gay gắt giữa ông Nguyễn Ngọc Lan và con trai.

Các thành viên Tổ hòa giải Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng trong một buổi gặp gỡ, trao đổi tại khu dân cư. Ảnh: PV

Theo phản ánh, những bất đồng giữa hai cha con đã diễn ra trong một thời gian, hàng xóm từng góp ý nhưng tình hình chưa được cải thiện. Trước sự việc căng thẳng, các thành viên Tổ hòa giải thống nhất đến gia đình ông Lan ngay để tìm hiểu nguyên nhân.

Khi các hòa giải viên có mặt, người con trai đã rời khỏi nhà, chỉ còn ông Lan cùng một số người hàng xóm. Người cha già không giấu được sự buồn tủi khi kể về những bất đồng với con.

Hoàn cảnh gia đình ông Lan có nhiều khó khăn. Ông từng là công nhân, nay đã nghỉ hưu. Vợ ông làm nông nghiệp, đã qua đời. Do kinh tế eo hẹp, đông con nên việc học hành của các con trước đây không được đầy đủ. Đến nay, các con đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống còn vất vả. Ông Lan hiện sống cùng người con trai thứ hai, làm nghề xe ôm.

Theo lời kể của ông Lan và những người hàng xóm, mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ cách ứng xử trong sinh hoạt hằng ngày. Người con trai thường quát mắng con cái trong bữa ăn. Thương các cháu, ông Lan nhiều lần nhắc nhở nhưng người con không nghe, thậm chí có lúc còn cãi lại, nói những lời thiếu tôn trọng bố.

Đỉnh điểm là trong một bữa ăn, hai cha con xảy ra tranh cãi, xô đẩy. Theo lời ông Lan, người con còn hất nước mắm vào mặt và người ông. Quá buồn vì cách cư xử của con, ông đã nhờ hàng xóm báo với tổ dân phố.

Tuy nhiên, khi trở về, người con trai lại có cách lý giải khác. Theo anh, bố thường can thiệp sâu vào việc riêng của vợ chồng, kể cả chuyện dạy dỗ con cái và sinh hoạt cá nhân, khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Riêng sự việc nước mắm bắn vào người bố, anh cho rằng đó không phải hành động cố ý. Trong bữa ăn, khi anh gắp thức ăn mời bố nhưng ông không nhận, hai người giằng co khiến thức ăn rơi vào bát nước mắm, làm nước mắm bắn ra xung quanh.

Người con thừa nhận bản thân nóng tính, nhiều lúc không kiềm chế được lời nói, dẫn đến những cách ứng xử thiếu chuẩn mực. Tuy vậy, anh khẳng định vẫn thương bố và không muốn bị coi là người con bất hiếu. Trong lúc giãi bày, anh nhiều lần nghẹn lời, rơi nước mắt.

Lắng nghe câu chuyện từ cả hai phía, các thành viên Tổ hòa giải nhận thấy mâu thuẫn đã tích tụ qua nhiều bất đồng trong cuộc sống. Khó khăn về kinh tế, sự khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ, tính nóng nảy của người con cùng những thói quen của người cha khi tuổi đã cao là những nguyên nhân khiến quan hệ cha con ngày càng căng thẳng.

Trước tình hình đó, Tổ hòa giải phân công ông Nguyễn Văn Liệu, hòa giải viên có nhiều kinh nghiệm sống và khả năng thuyết phục, trực tiếp trao đổi với hai cha con.

Với người con trai, ông Liệu ghi nhận tình cảm dành cho bố nhưng cũng thẳng thắn nhắc nhở về bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Sự hiếu thảo cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, lời nói và cách ứng xử đúng mực trong cuộc sống hằng ngày. Ông cũng lưu ý, những hành vi xúc phạm, ngược đãi cha mẹ có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với ông Lan, hòa giải viên ghi nhận tình thương con, thương cháu của người cha. Đồng thời, ông phân tích để ông Lan hiểu rằng, khi các con đã trưởng thành, lập gia đình, mỗi người đều có cuộc sống riêng và trách nhiệm chăm lo cho gia đình nhỏ. Việc quan tâm, giúp đỡ con cháu cần có sự chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau.

Cách phân tích có tình, có lý của hòa giải viên đã giúp hai cha con dần bình tĩnh, nhìn nhận lại những bất đồng.

Sau những lời khuyên chân thành, người con trai xúc động nói lời xin lỗi bố, hứa sẽ thay đổi cách ứng xử và mong bố cũng có sự điều chỉnh để cha con hòa thuận hơn. Hai cha con cùng cảm ơn các thành viên Tổ hòa giải đã quan tâm, giúp đỡ gia đình.

Từ câu chuyện tại Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng có thể thấy, bằng sự kiên trì, khéo léo và tinh thần trách nhiệm, các hòa giải viên đã góp phần tháo gỡ bất đồng, giúp những người trong cuộc tìm lại tiếng nói chung, gìn giữ tình cảm gia đình và sự bình yên trong cộng đồng dân cư.