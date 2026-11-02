Tiết kiệm không cần sống kham khổ: 5 thay đổi nhỏ giúp bạn giữ tiền tốt hơn

Nhiều người cho rằng muốn tích lũy phải thắt chặt chi tiêu, còn muốn sống thoải mái thì cần chấp nhận tiêu nhiều tiền. Thực tế, vấn đề không nằm ở việc chi tiêu ít hay nhiều, mà ở cách sử dụng đồng tiền.

Nếu phần lớn thu nhập được dành cho những món đồ ít sử dụng, các dịch vụ không cần thiết hoặc những lần mua sắm bốc đồng, việc tiết kiệm sẽ trở nên khó khăn. Ngược lại, khi xác định rõ ưu tiên tài chính, mỗi người có thể vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa từng bước xây dựng khoản dự phòng cho tương lai.

Đừng đánh đồng chi tiêu nhiều với sống chất lượng

Mua sắm thường xuyên, sử dụng đồ đắt tiền hay đi ăn nhà hàng không đồng nghĩa với việc có chất lượng sống tốt hơn. Một món đồ có thể mang lại niềm vui nhất thời nhưng nhanh chóng bị lãng quên nếu không thực sự cần thiết.

Chất lượng cuộc sống còn đến từ sức khỏe, giấc ngủ, các mối quan hệ và cảm giác an tâm về tài chính. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng, không gian sống gọn gàng hay chuyến đi phù hợp với khả năng tài chính đôi khi mang lại giá trị lâu dài hơn những món đồ đắt tiền.

Trước khi mua sắm, hãy tự hỏi món đồ có đáp ứng nhu cầu thực tế hay chỉ giúp thỏa mãn mong muốn nhất thời. Câu hỏi đơn giản này có thể giúp bạn tránh nhiều khoản chi không cần thiết.

Coi tiết kiệm là một khoản chi ưu tiên

Nhiều người có thói quen chờ đến cuối tháng mới dành phần tiền còn lại để tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch cụ thể, thu nhập thường được sử dụng hết cho các khoản chi phát sinh.

Chia thu nhập thành từng khoản ngay khi nhận lương giúp kiểm soát chi tiêu và hạn chế mua sắm theo cảm xúc.

Một cách tiếp cận khác là xác định số tiền muốn tích lũy ngay khi nhận thu nhập, sau đó phân bổ phần còn lại cho sinh hoạt và các nhu cầu cá nhân. Khoản tiết kiệm nên phù hợp với thu nhập, chi phí thiết yếu và nghĩa vụ tài chính của mỗi người.

Chẳng hạn, nếu dành được 2 triệu đồng mỗi tháng, sau một năm bạn sẽ tích lũy được 24 triệu đồng. Số tiền này có thể dùng để xử lý những khoản chi bất ngờ hoặc tiến gần hơn đến một mục tiêu tài chính cụ thể.

Ban đầu, bạn có thể xây dựng quỹ dự phòng tương đương một tháng chi phí thiết yếu, sau đó tăng dần tùy điều kiện. Có khoản tiền dự phòng, bạn sẽ chủ động hơn khi xe hỏng, phát sinh chi phí y tế hoặc công việc gặp biến động.

Đừng tiết kiệm bằng cách cắt bỏ mọi nhu cầu cần thiết

Luôn chọn món rẻ nhất chưa chắc là cách tiết kiệm hiệu quả. Một đôi giày giá thấp nhưng nhanh hỏng, một thiết bị không đáp ứng nhu cầu hoặc thực phẩm kém chất lượng có thể khiến bạn phải chi thêm tiền để thay thế hoặc khắc phục hậu quả.

Thay vì chỉ nhìn vào giá bán, hãy cân nhắc độ bền, công năng, chất lượng và tần suất sử dụng.

Tương tự, tiết kiệm chi phí ăn uống không có nghĩa phải ăn qua loa hoặc bỏ qua những thực phẩm cần thiết. Bạn có thể lên thực đơn theo tuần, tận dụng nguyên liệu sẵn có và tự chuẩn bị một số bữa ăn để giảm chi phí mà vẫn bảo đảm dinh dưỡng.

Nguyên tắc quan trọng là phân biệt giữa khoản chi có thể cắt giảm và khoản chi cần được duy trì. Chi tiêu hợp lý không phải bỏ ra ít tiền nhất trong mọi trường hợp, mà là sử dụng tiền để nhận lại giá trị tương xứng.

Kiểm soát những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại

Một khoản mua sắm vài chục nghìn đồng có thể không đáng kể, nhưng nhiều giao dịch nhỏ diễn ra thường xuyên sẽ tạo thành con số lớn vào cuối tháng.

Đó có thể là quần áo mua vì giảm giá, đồ ăn đặt theo cảm hứng, thực phẩm tích trữ rồi bỏ đi hoặc các dịch vụ đăng ký nhưng ít sử dụng. Nếu không theo dõi, bạn dễ bỏ qua những khoản chi này khi đánh giá tình hình tài chính.

Ghi chép chi tiêu giúp bạn nhận ra những khoản chi chưa cần thiết và chủ động hơn trong việc tích lũy tiền.

Hãy thử ghi chép chi tiêu trong một tháng, sau đó phân loại thành các nhóm như sinh hoạt thiết yếu, sở thích cá nhân và mua sắm phát sinh. Cách làm này giúp nhận ra khoản nào đang chiếm nhiều ngân sách và khoản nào có thể điều chỉnh.

Với những món đồ chưa thực sự cần, bạn có thể chờ 24-48 giờ trước khi quyết định mua. Khoảng thời gian này giúp cân nhắc kỹ hơn, nhất là khi món đồ được mua chỉ vì khuyến mãi hoặc cảm xúc nhất thời.

Dành ngân sách cho cả hiện tại và tương lai

Một kế hoạch tài chính bền vững không chỉ có tiết kiệm mà còn cần khoản tiền dành cho những hoạt động mang lại niềm vui. Nếu mọi sở thích đều bị xem là lãng phí, việc kiểm soát chi tiêu dễ trở thành áp lực và khó duy trì lâu dài.

Sau khi xác định các khoản thiết yếu, nghĩa vụ tài chính và mục tiêu tích lũy, bạn có thể dành một phần ngân sách cho việc gặp gỡ bạn bè, giải trí, du lịch hoặc theo đuổi sở thích cá nhân.

Tỷ lệ phân chia không nhất thiết phải giống nhau ở mọi gia đình. Người có thu nhập ổn định, ít nghĩa vụ tài chính sẽ có cách phân bổ khác người đang trả nợ, nuôi con hoặc phải hỗ trợ người thân.

Điều quan trọng là đặt ra giới hạn phù hợp và theo dõi ngân sách thường xuyên. Khi thu nhập hoặc hoàn cảnh thay đổi, kế hoạch chi tiêu cũng nên được điều chỉnh.