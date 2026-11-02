Mẹ đơn thân rơi vào lưới tình, nguy cơ mất trắng khoản tiền tiết kiệm

Tôi có con với người yêu cũ khi còn quá trẻ, chưa kịp cưới đã chia tay. Từ đó tôi bôn ba làm đủ nghề, vừa nuôi con vừa chăm mẹ già, lại lo cho em gái ăn học. Nhiều năm ròng tôi chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, mong tương lai của con không bị thiếu thốn.

Nhờ có chút nhan sắc lại nhạy bén trong kinh doanh, tôi sớm mua được nhà, xe và tích lũy được khối tài sản riêng khiến nhiều người thèm khát. Mẹ đơn thân tài sắc, độc lập - tôi từng tự hào về cái mác ấy vô cùng.

Nhưng người phụ nữ dù kiên cường đến đâu, sống một mình quá lâu cũng khó tránh khỏi những lúc cô đơn. Tôi từng tìm hiểu vài người nhưng chỉ cần chớm thấy họ có ý định lợi dụng là tôi vội vàng dứt áo. Tôi thừa nhận mình thực dụng, nhưng tôi muốn người đàn ông đến với mình phải đủ tầm để cuộc sống của tôi ngày một tốt hơn.

Rồi tôi gặp anh trong một câu lạc bộ thể thao. Anh hơn tôi nhiều tuổi, có cơ sở kinh doanh riêng. Ở anh luôn toát ra phong thái điềm đạm mà cuốn hút. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh thường hỏi han, động viên, thỉnh thoảng lại mua quà cho cả mẹ và con trai khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm đặc biệt.

Anh không giấu việc mình đã ly thân vợ, nói chỉ chờ hoàn tất thủ tục phân chia tài sản, con cái thì sẽ chính thức ly hôn. Lúc đầu tôi còn giữ khoảng cách vì sợ trở thành người thứ ba. Nhưng thấy anh nhiệt tình theo đuổi, lại sẵn sàng trao cho tôi một danh phận mà không lợi dụng bất kì điều gì, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng bước vào mối tình này.

Tôi rơi vào lưới tình, có nguy cơ mất trắng khoản tiền tiết kiệm. Ảnh minh hoạ

Suốt 8 tháng đầu yêu nhau, anh thường xuyên mua tặng tôi túi xách, quần áo hàng hiệu, tháng nào cũng tự động chuyển khoản 10 triệu đồng để tôi tiêu vặt. Tôi không cần khoản ấy nhưng vẫn nhận, coi đó là cách anh chăm sóc người phụ nữ mình muốn cưới.

Tuy nhiên một dạo, anh liên tục than kinh doanh thua lỗ, vốn bị đọng. Nghĩ đến việc sớm muộn cũng trở thành vợ chồng, tôi chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng người yêu, từ chối nhận khoản tiền anh đưa, cũng chẳng đòi hỏi anh tặng quà đắt tiền như trước nữa.

Thế rồi gần đây anh nói thiếu tiền nhập hàng, bỏ lỡ sẽ mất mối lớn. Tôi lập tức rút gần hết khoản tiết kiệm gần 800 triệu đồng để chuyển cho anh. Anh xúc động lắm, bảo sẽ coi như đây là tiền tôi cùng đầu tư, hàng tháng sẽ trả tôi một khoản lãi.

Tôi còn cảm động, nghĩ trong lúc khó khăn anh vẫn nghĩ đến mình. Hai tháng đầu, anh chuyển đều 7-8 triệu đồng/tháng nói là lãi, rồi cũng thưa dần. Thấy lâu lâu anh không đưa, tôi hỏi thì anh ngọt nhạt bảo: "Kinh doanh đang thế nào em biết rồi, phải thông cảm chứ".

Nhưng cùng với số tiền, tình cảm của anh cũng dường như đang "bốc hơi". Anh chỉ tìm đến tôi mỗi khi có nhu cầu gần gũi rồi lại vội vã rời đi, lấy lí do bận việc. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, vừa cố chiều chuộng anh, vừa nghĩ đến khoản tiền "đầu tư" của mình.

Giờ đây, tôi đang lâm vào cảnh giằng xé dữ dội. Khoản vốn chắt chiu để lo cho con và mẹ già, cũng là khoản phòng thân đang rơi vào tay người khác, chưa biết lúc nào mới lấy lại được.

Nếu làm căng, tôi sợ bị người yêu phũ phàng bỏ rơi, mất luôn hy vọng bước chân vào gia đình giàu có mà tôi từng tính toán. Nhưng muốn chia tay để rút lui an toàn, tôi bắt buộc phải đòi lại được 800 triệu đó. Nhưng đòi làm sao khi chẳng có nổi một dòng giấy tờ biên nhận?