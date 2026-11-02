Phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ, cứu thị lực cho nữ bệnh nhân 20 tuổi

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai mắt gần như không còn nhìn thấy gì. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận khối u màng não kích thước tới 4,6 cm nằm ở vùng trên yên. Khối u phát triển chèn ép nặng nề vào dây thần kinh thị giác, đồng thời bao bọc và xâm lấn nhiều mạch máu lớn cùng các dây thần kinh quan trọng ở vùng nền sọ.

Nhận định nguy cơ người bệnh mất thị lực hoàn toàn, các chuyên gia ngoại thần kinh đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật nhằm giải phóng chèn ép, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho cô gái trẻ.

TS.BS Nguyễn Đức Anh, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp phẫu thuật ca bệnh. Ảnh: BV

TS.BS Nguyễn Đức Anh, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, ê-kíp đã sử dụng hệ thống kính vi phẫu hiện đại có độ phóng đại lên tới 40 lần.

Kỹ thuật này giúp phẫu thuật viên quan sát rõ nét từng sợi thần kinh và mạch máu nhỏ, từ đó bóc tách cẩn trọng khối u ra khỏi dây thần kinh thị giác và động mạch cảnh trong. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công.

Chỉ một ngày sau mổ, thị lực của bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục tích cực. Khi được bác sĩ thăm khám, bệnh nhân chia sẻ mắt đã sáng hơn rõ rệt.

Thị lực của bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục tích cực sau ca mổ. Ảnh: BV

Theo các bác sĩ, u màng não là một trong những loại u nội sọ phổ biến, chiếm hơn 30% các trường hợp và đa phần là lành tính. Tuy nhiên, do phát triển chậm và âm thầm, bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài, khiến nhiều người bệnh chỉ đến viện khi khối u đã lớn, gây hậu quả nặng nề như yếu liệt, rối loạn ý thức hoặc suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Trường hợp nữ bệnh nhân 20 tuổi là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị sớm, đồng thời khẳng định hiệu quả của các kỹ thuật vi phẫu thần kinh hiện đại trong điều trị những ca u nền sọ phức tạp, mang lại cơ hội trở về cuộc sống bình thường cho người bệnh trẻ tuổi./.