Vụ bé gái 3 tuổi ở Nghệ An tử vong: Vì sao thuốc diệt chuột lại 'thu hút' trẻ nhỏ?

Một lọ dung dịch có thể chứa chất độc nguy hiểm

Vụ bé gái 3 tuổi ở Nghệ An tử vong sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột khiến nhiều người chú ý đến một nguy cơ tưởng như quen thuộc nhưng vẫn thường bị xem nhẹ: Những sản phẩm dùng để diệt chuột có thể trở thành mối nguy đặc biệt nghiêm trọng nếu trẻ nhỏ vô tình tiếp xúc.

Theo thông tin từ vụ việc, sáng 1/11, bé gái Đ.T.B.N (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) nhìn thấy một lọ nhựa chứa dung dịch màu đỏ bị bỏ bên đường, nhặt lên uống. Sau đó, em nhỏ xuất hiện triệu chứng bất thường và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Điều đáng nói là thuốc diệt chuột không phải một loại hóa chất duy nhất. Tùy sản phẩm, hoạt chất bên trong có thể thuộc những nhóm khác nhau và tác động lên các cơ quan khác nhau của cơ thể. Một số loại có thể tác động mạnh đến hệ thần kinh và tim mạch. Khi bị ngộ độc, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật, rối loạn nhịp tim hoặc tổn thương nhiều cơ quan.

Trong khi đó, nhóm thuốc diệt chuột chống đông máu lại gây ra vấn đề theo cách khác. Các hoạt chất này làm ảnh hưởng đến quá trình đông máu, khiến người bị ngộ độc có nguy cơ chảy máu và tình trạng có thể kéo dài nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Một số hóa chất khác như phospho kẽm cũng có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, trong đó có tim, gan và thận.

Vì vậy, chỉ nhìn vào màu sắc hay dạng tồn tại của một lọ dung dịch không thể xác định được bên trong chứa loại thuốc gì và mức độ độc tính ra sao.

Bé gái 3 tuổi tử vong vì uống nhầm lọ dung dịch màu đỏ nhặt bên đường. (Ảnh minh họa)

Trẻ dưới 5 tuổi là nhóm đặc biệt dễ gặp nguy cơ

Ngộ độc thuốc diệt chuột ở trẻ nhỏ thường không xuất phát từ việc các em chủ động sử dụng hóa chất mà chủ yếu do vô tình tiếp xúc hoặc uống nhầm.

Nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương trên 72 trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy trẻ dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ lớn. Có tới 80,6% trường hợp được ghi nhận là phơi nhiễm do vô tình, trong khi đường tiêu hóa là con đường tiếp xúc chủ yếu. Đáng chú ý, thuốc diệt chuột dạng dung dịch chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp được nghiên cứu.

Điều này cho thấy một nguy cơ rất đời thường: Với trẻ nhỏ, một chai hoặc lọ chứa dung dịch có màu sắc bắt mắt hoàn toàn có thể trở thành thứ khiến các em tò mò. Ở độ tuổi này, trẻ chưa đủ khả năng nhận biết rằng một chất lỏng không rõ nguồn gốc có thể là hóa chất độc hại.

Đó cũng là lý do việc bảo quản thuốc diệt chuột không chỉ là câu chuyện “để xa tầm tay trẻ em”. Những sản phẩm này cần được giữ trong bao bì phù hợp, có nhãn nhận diện rõ ràng và tuyệt đối không chuyển sang chai nước, chai đồ uống hoặc những vật chứa dễ khiến trẻ nhầm lẫn.

Nguy cơ cũng không chỉ xuất hiện bên trong gia đình. Một lọ hóa chất bị vứt lại tại sân, ruộng, đường đi hoặc khu vực trẻ thường chơi cũng có thể trở thành nguồn nguy hiểm nếu trẻ nhặt được.