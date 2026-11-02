Bà Donna Gray sống tại thị trấn Mount Pleasant, bang Bắc Carolina. Ngày 1/8, bà quyết định thử chơi xổ số trực tuyến Digital Instant do Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina cung cấp.

Trước đó, bà Gray từng nhiều lần mua vé số cào truyền thống nhưng chưa bao giờ tham gia hình thức trực tuyến. Vì vậy, đây là lần đầu người phụ nữ thử vận may với trò chơi Digital Instant.

Bà lựa chọn trò PowerMax Cash và đặt cược 1 USD, tương đương khoảng 26.000 đồng. Ngay trong lượt chơi đầu tiên, bà bất ngờ giành giải độc đắc trị giá 1.939.727 USD, tương đương hơn 50 tỷ đồng.

Nhớ lại khoảnh khắc chờ kết quả, bà Gray cho biết những con số trên màn hình bắt đầu quay rồi tiếp tục quay trong thời gian dài. Ban đầu, bà nghĩ mình chỉ giành được khoảng 100 USD, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng, hoặc số tiền nhỉnh hơn mức này.

Lần đầu chơi xổ số trực tuyến, người phụ nữ cược 26.000 đồng rồi trúng hơn 50 tỷ. Ảnh: Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina

Khi kết quả cuối cùng xuất hiện, người phụ nữ mới nhận ra mình vừa trúng giải thưởng trị giá gần 2 triệu USD. Khoản tiền lớn ngoài dự đoán khiến bà chưa thể ngay lập tức tin vào những gì đang nhìn thấy.

Sau khi biết tin trúng độc đắc, bà Gray lập tức chạy đi tìm chồng để thông báo. Tuy nhiên, người chồng ban đầu không tin lời vợ.

“Tôi nói mình đã trúng số độc đắc, nhưng ông ấy không tin. Thực sự cả 2 chúng tôi phải mất vài ngày mới tin điều đó”, bà Gray kể lại.

Dù vừa nhận được khoản tiền có thể thay đổi cuộc sống, người phụ nữ chưa công bố kế hoạch mua sắm hoặc thực hiện những khoản chi tiêu lớn. Bà cho biết dự định trước mắt là gửi toàn bộ tiền trúng thưởng vào tài khoản tiết kiệm.

Ngày 27/10, bà Gray đến nhận giải thưởng từ Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina. Thông tin về người chiến thắng sau đó được hãng UPI đăng tải ngày 29/10.

Đối với bà Gray, chiến thắng càng trở nên bất ngờ khi xuất hiện ngay trong lượt đầu tiên tham gia xổ số trực tuyến. Trước khi thử PowerMax Cash, bà chỉ quen với việc mua những tấm vé số cào trong nhiều năm.

Từ khoản cược ban đầu khoảng 26.000 đồng, bà đã nhận giải độc đắc hơn 50 tỷ đồng và lựa chọn gửi tiết kiệm thay vì vội vàng thay đổi kế hoạch cuộc sống.