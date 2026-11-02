Tôi chọn là 'thế hệ ở thuê' thay vì sống khổ để mua nhà bằng mọi giá

Tôi năm nay 32 tuổi, lấy vợ bằng tuổi. Thu nhập của hai vợ chồng đủ trang trải cuộc sống, nuôi 2 con, nhưng cũng chẳng dư dả để có thể mua một căn hộ ở Hà Nội mà không cần vay ngân hàng. Nếu muốn sở hữu một căn nhà khoảng 5 tỷ đồng, chúng tôi phải vay thêm ít nhất một nửa giá trị căn hộ.

Trước đây, tôi luôn xem việc chưa có nhà riêng là thiếu sót. Mỗi lần họp mặt bạn bè, họ hàng, nghe người này khoe vừa nhận bàn giao căn hộ, người kia chuẩn bị mua nhà thứ hai, tôi lại thấy mình chậm chân. Bố mẹ hai bên cũng thường xuyên nhắc chuyện an cư lạc nghiệp, cho rằng có nhà thì cuộc sống mới ổn định, con cái mới có chỗ ở lâu dài hay thậm chí là của thừa kế.

Áp lực lớn nhất đến từ chính gia đình. Bố mẹ tôi nhiều lần hỏi bao giờ mới mua nhà thành phố, thậm chí khuyên nên vay ngân hàng sớm vì càng để lâu giá nhà càng tăng. Theo ông bà, vợ chồng trẻ có thể chịu khó vài năm, ăn tiêu tiết kiệm một chút để đổi lấy tài sản lâu dài. Bố mẹ còn sợ sau này về già, chúng tôi vẫn phải chuyển nhà liên tục, không có chỗ ổn định để chăm sóc con cái.

Bố mẹ vợ tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Mỗi lần sang chơi, họ lại hỏi đã tìm được căn nào chưa. Có lần, bố vợ nói thẳng rằng hai đứa đã có gia đình, không thể cứ thuê nhà mãi thế được. Ông bà lo con gái mình phải sống nay đây mai đó, không có một nơi thực sự thuộc về mình.

Bố mẹ hai bên liên tục thúc ép gia đình tôi vay tiền mua nhà. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi hiểu những lo lắng ấy đều xuất phát từ tình thương. Thế hệ bố mẹ tôi lớn lên trong quan niệm an cư mới lạc nghiệp, mà an cư là phải sở hữu đất, nhà. Họ từng trải qua thời kỳ giá nhà đất thấp hơn nhiều so với bây giờ, nên khó hình dung một căn hộ nhỏ xíu ở Hà Nội hiện nay tương đương với toàn bộ tài sản tích lũy nhiều năm của một gia đình nhỏ.

Tôi và vợ đều không muốn vì làm bố mẹ yên lòng mà đẩy gia đình vào khoản nợ vượt quá khả năng. Nhiều lần chúng tôi thảo luận vấn đề này. Vợ cũng muốn có nhà riêng, nhưng thừa nhận cả hai chưa đủ khả năng mua một căn hộ ở khu vực mong muốn. Nếu cố mua, chúng tôi phải vay một khoản lớn, chấp nhận sống thắt lưng buộc bụng một cách khắc nghiệt trong nhiều năm, và nhà mua xa chỗ làm, chỗ học của con.

Tôi từng nghiêm túc tính toán chuyện vay tiền mua nhà, thậm chí có thời điểm định dành toàn bộ tiền tiết kiệm để trả trước một căn hộ xa trung tâm, chấp nhận vay ngân hàng trong 15 - 20 năm.

Khoản vay khoảng 2,5 tỷ đồng có thể đè bẹp chúng tôi. Với lãi suất thả nổi, số tiền phải trả hàng tháng có thể lên tới vài chục triệu đồng, chưa kể tiền nội thất và các khoản phí hàng tháng phát sinh. Nếu thu nhập giảm, mất việc hoặc gia đình có biến cố, việc trả nợ sẽ thành bất khả thi.

Tôi có người bạn vừa mua căn hộ cách đây 5 năm, thời điểm giá bất động sản khá rẻ. Vợ chồng bạn có tổng thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, dành dụm nhiều năm mới đủ tiền trả khoản đầu tiên; phần còn lại họ vay ngân hàng, dự định trả dần trong 20 năm.

Thời gian đầu, cả hai rất vui vì cuối cùng cũng có nhà riêng. Sau đó, cuộc sống bắt đầu xoay quanh khoản vay. Mỗi tháng, tiền lương vừa về đã phải trích phần lớn để trả ngân hàng. Hai người từ bỏ việc đi du lịch và ăn ngoài, không dám nghỉ phép dù rất mệt. Khi con nhỏ ra đời, áp lực tiền bạc càng lớn.

Bạn tôi từng nói nửa đùa nửa thật rằng căn nhà là của mình nhưng cuộc sống lại thuộc về ngân hàng. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi không cho rằng mua nhà là quyết định sai. Với những người có tài chính vững, công việc ổn định, khoản tích lũy đủ lớn và nhu cầu an cư lâu dài, sở hữu nhà là lựa chọn hợp lý. Nhưng tôi không đồng tình với quan điểm ai trưởng thành cũng phải mua nhà, càng không muốn biến việc sở hữu bất động sản thành thước đo thành công.

Tôi thuê một căn hộ vừa túi tiền, gần nơi làm việc, không phải đánh đổi quá nhiều thời gian mỗi ngày cho việc di chuyển. Nếu công việc thay đổi, tôi có thể chuyển đến khu vực khác. Nếu thu nhập giảm, tôi có thể tìm căn nhà nhỏ hơn. Tôi không phải gắn chặt tương lai của mình vào khoản vay khổng lồ kéo dài hàng chục năm.

Tôi chọn trở thành một người thuộc thế hệ ở thuê, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi muốn có tiền dự phòng, được tự do lựa chọn công việc, có khả năng đối phó với biến cố và không phải đánh cược toàn bộ tương lai vào một tài sản duy nhất.