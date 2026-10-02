Tìm bị hại

Đối tượng Nguyễn Hải Đăng

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, những người đã từng vay tiền của Đăng hoặc có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, chủ động liên hệ với Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra và được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết thông tin liên quan đến hoạt động cho vay của Nguyễn Hải Đăng hoặc biết những người từng vay tiền của đối tượng này tích cực phối hợp cung cấp thông tin.