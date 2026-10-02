Phạt hộ kinh doanh 10 triệu đồng vì bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số hàng hóa bày bán giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Công an phường Hòa Bình vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng kiểm tra hộ kinh doanh T.V.T tại tổ dân phố Lương Đường, phường Hòa Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 10 chiếc kính mắt và 9 chiếc đồng hồ đeo tay gắn nhãn hiệu, đều chưa qua sử dụng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa này. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là 9,75 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra, xác minh xác định toàn bộ số kính mắt và đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Công an phường Hòa Bình đã phối hợp, bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 2 xử lý theo quy định.

Ngày 30/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 2 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh T.V.T 10 triệu đồng.

Công an phường Hòa Bình đề nghị người dân chủ động phát hiện, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng để xác minh, xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.