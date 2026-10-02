Công an Khánh Hòa hướng dẫn triển khai Nghị quyết 66.18 của Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các xã, phường trên địa bàn.

Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng đại diện chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện các quy định trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại cơ sở. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn kiểm tra về PCCC đối với cơ sở mới đưa vào hoạt động; công tác quản lý, kiểm tra về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; hướng dẫn cơ sở khai báo thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục các vi phạm về PCCC và CNCH của cơ sở; hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm và một số biểu mẫu thực hiện theo quy định; đồng thời, làm rõ nội dung liên quan đến việc chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp xã nắm vững các quy định mới, thống nhất trình tự, thủ tục và phương pháp thực hiện. Trên cơ sở đó, công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm được thực hiện ngay từ cơ sở, đúng thẩm quyền, không chồng chéo, không bỏ trống địa bàn. Việc chuyển từ kiểm tra trước sang kiểm tra sau đòi hỏi cán bộ cơ sở phải chủ động theo dõi việc khai báo, phát hiện vi phạm và đôn đốc khắc phục, thay vì chờ hồ sơ trình duyệt như trước.