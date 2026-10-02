Công an Đà Nẵng phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi tại các quán karaoke

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách đến hát.

Đáng chú ý, giữa các tụ điểm có tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ cho nhau. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”, “mua bán người”, Phòng CSHS đã chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã, phường liên quan rà soát, quản lý chặt các tụ điểm karaoke trên địa bàn.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ (sinh năm 1996, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) nổi lên với vai trò chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành.

Theo tài liệu thu thập được, đối với những nhân viên nữ không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đối tượng khác cùng làm nghề quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Xác định hành vi của Vũ có dấu hiệu của tội phạm “mua bán người”, đồng thời có sự tham gia giúp sức của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh với quy mô, tính chất phức tạp, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án trinh sát bí số 0926B để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ thủ đoạn sang tay, chuyển giao nhân viên nhằm đối phó với lực lượng công an, ngày 24/9/2026, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án.

Các tổ công tác đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan, giải cứu thành công 8 bé gái dưới 16 tuổi. Trong đó có 3 cháu là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên phục vụ quán karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9/2026, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.V (sinh ngày 9/1/2011) để làm nhân viên phục vụ các quán karaoke khu vực xã Núi Thành.

Ngày 20/9/2026, Vũ chuyển giao cháu V.T.V cho đối tượng Huỳnh Thị Phong (sinh năm 1995, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng). Phong là người quản lý quán karaoke Ken tại xã Tây Hồ. Phong thanh toán cho Vũ số tiền 4,7 triệu đồng rồi đưa V.T.V về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, vào tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) hai cháu Đ.T.N (sinh năm 2011) và Đ.T.M.T (sinh năm 2013) về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu cũng là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Trong quá trình phá án, lực lượng CSHS kiểm tra căn nhà Vũ thuê của ông M.B.T tại xã Núi Thành làm nơi ở cho các nhân viên. Tại đây, tổ công tác tiếp tục phát hiện 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Như vậy, qua đấu tranh chuyên án, lực lượng CSHS đã xác định 3 cháu dưới 16 tuổi là nạn nhân bị mua bán; đồng thời phát hiện, giải cứu 5 cháu dưới 16 tuổi, 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Hiện, Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.