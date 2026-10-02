Bộ đội Biên phòng triển khai xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy

Tại hội nghị này, đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã trao thưởng cho các tập thể lập thành tích xuất sắc phá thành công chuyên án ma túy lớn với bí danh A3-626P.

Đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho các tập thể lập thành tích xuất sắc phá thành công Chuyên án A3-626P. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (MBN) năm 2026 (từ ngày 1/7 - 30/9/2026), các đơn vị BĐBP đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Bộ Tư lệnh, tập trung nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo trực tuyến (MBN, XNCTP và LĐTT). Chú trọng tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn môi giới, lừa đảo, tạo thế trận phòng ngừa từ nội địa đến khu vực biên giới (KVBG). Các đơn vị chủ động xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và bố trí lực lượng thực hiện hiệu quả.

Triển khai công tác phòng, chống MBN gắn với đặc điểm từng địa bàn, nhất là địa bàn có nguy cơ MBN gắn với LĐTT. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và An Giang tổ chức 8 lượt với 30 cán bộ ra ngoại biên thu thập thông tin về người Việt Nam hoạt động LĐTT, MBN, XNCTP; trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia, xây dựng phương án giải cứu nạn nhân và truy quét các cơ sở LĐTT do người Việt Nam tổ chức, điều hành.

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, trong công tác đấu tranh chuyên án, vụ án; sàng lọc, xác định nạn nhân, các đơn vị đã tập trung đấu tranh với các đường dây có tính chất tổ chức. xuyên quốc gia. Một số vụ án đã thể hiện rõ sự gắn kết giữa phòng, chống MBN với phòng, chống LĐTT, đưa người XNCTP. Chú trọng khai thác thông tin từ nạn nhân và người trở về để mở rộng điều tra, xác định các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước. Kết quả, đã xác lập, đấu tranh 8 chuyên án MBN bắt 21 đối tượng, triệt phá 2 tụ điểm LĐTT tại thành phố Bà-Vét, tỉnh Svây-Riêng (Campuchia) do người Việt Nam tổ chức, điều hành.

Điển hình, ngày 2/7/2026, Cục PCMT&TP, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng Hiến Binh tỉnh Svây – Riêng (Campuchia) truy quét 2 tụ điểm LĐTT do người Việt Nam tổ chức, điều hành, bắt 76 đối tượng (58 đối tượng người Việt Nam, 18 đối tượng người Trung Quốc). Đây là bước đột phá về công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế; thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh về nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới.

Đặc biệt, chuyên án CT626P, ĐBP Thành phố Cần Thơ đấu tranh triệt phá đường dây MBN sang TQ nhằm ép kết hôn trái phép; bắt 6 đối tượng, giải cứu, hỗ trợ 2 nạn nhân. Chuyên án CM626, BĐBP tỉnh Cà Mau đấu tranh với đường dây MBN nhằm mục đích cưỡng bức lao động trên biển; bắt 3 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân.

Các đơn vị BĐBP đã giải cứu và phối hợp giải cứu 13 nạn nhân; tiếp nhận, rà soát, xác minh, xác định 19 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán, trong đó 3 trẻ em. Công tác rà soát, sàng lọc được thực hiện tại cửa khẩu, địa bàn biên giới, khu vực tiếp nhận công dân trở về.

Trong công tác phối hợp và hợp tác quốc tế, BĐBP chủ động phối hợp với lực lượng Công an trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, sàng lọc, xác định nạn nhân MBN. Cục PCMT&TP phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tổng kết kế hoạch phối hợp phòng, chống MBN giai đoạn 2021 - 2025, ký Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng mở rộng đối tượng, nội dung phối hợp. Các đơn vị đã trao đổi 134 thông tin về tội phạm, nạn nhân MBN; phối hợp xác lập, đấu tranh 4 chuyên án, 6 vụ án. Cục PCMT&TP và Cục Cảnh sát hình sự đang củng cố tài liệu, xác lập 2 chuyên MBN.

Hợp tác quốc tế tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh với tội phạm MBN xuyên quốc gia. Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục PCMT&TP ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Cục Điều tra tội phạm (Bộ Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia Campuchia) và Phòng Trinh sát (Bộ Tư lệnh BĐBP Lào), tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Đồng thời, BĐBP phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc tiếp nhận, sàng lọc 4 vụ với 12 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán. Phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiếp nhậr., sàng lọc 3 vụ với 8 trường hợp; phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tiếp nhận 190 công dân, sàng lọc xác định 16 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán; phối hợp các tổ chức quốc tế giải cứu 8 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, Myanmar.

Đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP đã biểu dương những kết quả quan trọng cũng như kinh nghiệm sau khi triển khai đợt cao điểm chống tội phạm MBN năm 2026 và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Đối với công tác phòng, chống MBN, thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, đa hình thức, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng. Yêu cầu đặt ra là phải nắm tình hình sâu hơn, phát hiện sớm hơn, thực hiện biện pháp nghiệp vụ hiệu quả hơn, đấu tranh quyết liệt hơn, công tác phối hợp hợp tác chặt chẽ hơn đa dạng với nhiều biện pháp đi vào chiều sâu hơn nữa. Đồng thời, công tác bảo vệ nạn nhân cũng phải được quan tâm hơn.

Các đơn vị cần chủ động nắm tình hình, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa; tập trung vào địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra tình trạng chờ vụ việc phát sinh mới tổ chức lực lượng xử lý. Đấu tranh phải hướng tới làm rõ bản chất, quy mô, phương thức hoạt động; tập trung triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm; khắc phục tình trạng chỉ xử lý đối tượng trực tiếp tuyển mộ, vận chuyển, đưa đón nạn nhân nhưng chưa làm rõ được người tổ chức, điều hành và các đối tượng đứng phía sau đường dây

Làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, giải cứu, xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; MNB là một loại tội phạm tóc tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia, do đó, việc nhận thức và hành động để nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế; chủ động phối hợp với lực lượng Công an và lực lượng chức năng Trung Quốc, Lào, Campuchia là rất quan trọng, nhất là trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, giải cứu và xác định nạn nhân, đấu tranh chuyên án, vụ án và xử lý các đường dây hoạt động xuyên biên giới.

Đối với công tác đấu tranh chuyên án ma túy, các đơn vị BĐBP tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh. Chủ động, tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thành công nhiều chuyên án có hàm lượng nghiệp vụ cao, số lượng tang vật đặc biệt lớn, xảy ra trên nhiều địa bàn, cả trong và ngoài nước đa dạng về đối tượng, qui mô, phạm vi... nhất là các chuyên án chống tội phạm về ma túy, buôn lậu, vũ khí, vật liệu nổ, MBN, XNC trái phép.

Quá trình đấu tranh, tuy còn một số hạn chế cần khắc phục, nhưng những chuyên án vừa triệt phá gần đây thực sự là chuyên án điển hình, nhất là về công tác chỉ huy, chỉ đạo, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là công tác phối hợp giữa BĐBP và cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân. Yêu cầu Cục PCMT&TP tổng kết, phổ biến, nhân rộng làm bài học đến các đơn vị BĐBP.

Bộ đội Biên phòng đã rà soát 134 địa bàn, 78 đối tượng; điều tra cơ bản 94 địa bàn trọng điểm về MBN; tổ chức 3.498 buổi tuyên truyền cho 230.841 lượt người, phát thanh 1.348 lượt với 4.103 giờ, phát 25.743 tờ rơi; cử 2.435 tổ với 12.167 cán bộ nắm địa bàn. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân KVBG được nâng lên, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm MBN, XNCTP và LĐTT.