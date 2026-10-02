Công khai số điện thoại Giám đốc Công an TP Huế tại các điểm công cộng

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương kiên quyết, không khoan nhượng với các loại tội phạm; tập trung đánh trúng, đánh đúng, đánh mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chấp hành pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố... thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an TP Huế, để người dân, du khách, doanh nghiệp thuận tiện phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đặc biệt lưu ý tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, du khách và doanh nghiệp đối với lực lượng Công an; lấy sự an toàn, thuận tiện và sự hài lòng của nhân dân làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, nguy cơ mưa lớn, lũ lụt trong những tháng cuối năm 2026, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, bổ sung và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.