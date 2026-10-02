Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đàm Văn Kha (sinh năm 1991), Nguyễn Bá Đức (sinh năm 1990), Nguyễn Bá Bình (sinh năm 1990) và Đỗ Đình Dũng (sinh năm 1989) cùng trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Theo tài liệu điều tra, đây là nhóm đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 23 giờ ngày 19/9, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, mang theo vợt, đèn pin, bao tải cùng hung khí gồm dao, tuýp sắt gắn lưỡi dao để đi trộm cắp chó, mèo và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Khi đến khu vực đê thuộc xã Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), nhóm đối tượng bắt trộm được 2 con chó. Bị anh Trần Văn Vỹ (sinh năm 1990) và anh Trần Văn Duy (sinh năm 1989) cùng trú tại thôn Tân Khai (xã Tiên Lữ) phát hiện, nhóm này liền truy đuổi, tấn công. Trong đó, Đỗ Đình Dũng đã dùng dao chém anh Duy nhiều nhát vào vùng cổ, tay và thắt lưng.

Tiếp đó, khi di chuyển đến khu vực thôn Thọ Khê, xã Ngự Thiên (tỉnh Hưng Yên), các đối tượng tiếp tục bắt trộm 1 con chó của gia đình anh Phạm Văn Phong (sinh năm 1991). Phát hiện sự việc, anh Phong hô to và ngăn cản thì bị Dũng dùng dao chém vào tay nhằm mở đường cho đồng bọn ôm tài sản tẩu thoát.

Sau khi gây án, các đối tượng lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) đã khẩn trương xác minh, truy bắt thành công các đối tượng và thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.