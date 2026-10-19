'Tiếp sức' cho nông dân

Hỗ trợ kịp thời

Không có việc làm ổn định, vốn liếng tích lũy hạn chế, anh Võ Văn Học ở xã Tân Mỹ từng gặp không ít khó khăn trên hành trình tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Không cam chịu hoàn cảnh, anh chủ động tìm tòi, học hỏi các mô hình chăn nuôi có tiềm năng để khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương.

Sau thời gian loay hoay tìm hướng đi để ổn định cuộc sống, anh Học nảy ra ý tưởng nuôi hươu lấy nhung. Anh cho biết, trong một lần đến tìm hiểu, mua nhung tại một cơ sở nuôi hươu ở Nghệ An, anh nhận thấy vật nuôi này có triển vọng phát triển, chi phí thức ăn không quá cao do có thể tận dụng nguồn cây, lá sẵn có quanh vườn.

Từ đó, anh đã dành thời gian học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch nhung hươu. Dù đã tìm được hướng đi phù hợp, nhưng để hiện thực hóa ý tưởng và mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Học vẫn gặp khó do nguồn vốn tích lũy hạn hẹp. Khó khăn này từng bước được tháo gỡ khi anh được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ HTND.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên có cơ hội đầu tư sản xuất để nâng cao thu nhập - Ảnh: Đ.N

Với số vốn tích lũy được và nguồn vốn Quỹ HTND, anh đầu tư mua 3 con hươu giống để bắt đầu phát triển mô hình. Nhờ chú trọng kỹ thuật chăm sóc, đàn hươu phát triển khỏe mạnh và cho thu hoạch nhung lứa đầu tiên. Nhận thấy mô hình nuôi hươu bước đầu mang lại hiệu quả, anh Học tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm 10 con hươu để tăng đàn, nâng cao thu nhập. Nguồn thu từ nhung hươu không chỉ giúp gia đình anh có thêm khoản thu nhập ổn định mà còn tạo động lực để anh mạnh dạn phát triển thêm các mô hình chăn nuôi khác.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi hươu, anh Học tiếp tục tìm tòi, phát triển thêm các vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình. Anh lựa chọn nuôi thỏ và lợn thịt, từng bước đa dạng hóa mô hình chăn nuôi, với quy mô hơn 100 con thỏ/lứa và trên 50 con lợn thịt.

Câu chuyện của anh Võ Văn Học là một trong nhiều minh chứng cho hiệu quả của nguồn vốn Quỹ HTND trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thực tế cho thấy, khi được hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu, nguồn vốn không chỉ giúp nông dân tháo gỡ khó khăn ban đầu mà còn tạo động lực để họ mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế, khai thác tiềm năng và lợi thế tại địa phương.

Đồng hành với nông dân

Thời gian qua, Quỹ HTND tỉnh từng bước khẳng định vai trò là kênh hỗ trợ vốn thiết thực, giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn quỹ, nhiều nông dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất có cơ hội đầu tư phát triển các dự án, mô hình kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh, trong quý III/2026, Quỹ HTND đã giải ngân 11 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ là 9,4 tỉ đồng, nguồn vốn địa phương là 1,6 tỉ đồng, qua đó giúp hơn 120 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn được các hội viên nông dân tập trung đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, phù hợp với điều kiện thực tế như chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành nghề và các mô hình kinh tế tổng hợp.

Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Quỹ HTND là một trong những nguồn lực quan trọng giúp hội viên tháo gỡ khó khăn về vốn, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng và mở rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua nguồn vốn quỹ, nhiều hội viên có thêm điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Qua đó, quỹ góp phần tạo sinh kế, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ; đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất ổn định và vươn lên làm giàu chính đáng.