Bí quyết làm giàu của nữ 'nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới'

Mạnh dạn đầu tư công nghệ

Năm 2018, Hợp tác xã (HTX) Vương Đoàn do bà Nguyễn Thị Đoàn, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị làm giám đốc, được thành lập với số vốn điều lệ vỏn vẹn 500 triệu đồng, với chỉ 11 thành viên tham gia.

Là người con vùng biển, thấu hiểu những khó khăn của ngư dân vùng biển khi đánh bắt được nhiều hải sản nhưng nhưng thường gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, HTX Vương Đoàn chủ động đứng ra thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ thủy hải sản cho ngư dân.

Nhiều sản phẩm đa dạng được tạo ra nhờ áp dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến

Từ cơ sở sản xuất nhỏ ban đầu, bà Đoàn mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng nhà xưởng, kho lạnh, khu sơ chế và hệ thống chế biến, bảo quản sản phẩm. Đồng thời, bà chủ động tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu và liên kết với các đơn vị phân phối. Hiện, HTX Vương Đoàn có nhiều sản phẩm chủ lực như mực khô, mực tươi cấp đông, cá khô các loại, ruốc khô, tôm nõn khô, nước mắm, mắm ruốc...

Để giúp nâng cao năng suất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gia tăng giá trị sản phẩm, bà Nguyễn Thị Đoàn mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và bảo quản thủy hải sản. đầu tư hệ thống hầm đông gió hải sản công suất 8-10 tấn/lần, 2 kho bảo quản lạnh, kho đệm, 3 lò hấp cá, 3 máy hút chân không, máy đóng đai thùng, máy đá vảy công suất 5-6 tấn/ngày.

HTX mạnh dạn đầu tư công nghệ vào sản xuất, chế biển thủy hải sản

HTX còn đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường, hệ thống điện năng lượng mặt trời và xe tải đông lạnh phục vụ vận chuyển hàng hóa. Hiện HTX Vương Đoàn hiện có hệ thống nhà xưởng, văn phòng, kho lạnh và khu sơ chế với tổng diện tích khoảng 500m² với sản lượng chế biến bình quân đạt hơn 200 tấn/năm.

Trong đó, HTX sản xuất khoảng 20 tấn mực khô, 50 tấn mực tươi cấp đông, 30 tấn cá bờm khô, 50 tấn ruốc khô, 50.000 lít nước mắm và khoảng 100 tấn mắm ruốc mỗi năm.

Nhờ đầu tư bài bản, doanh thu của HTX những năm gần đây đạt từ 10-20 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau chi phí khoảng 1-2 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2025, doanh thu HTX đạt 19,286 tỷ đồng.

Năm 2023, bà Đoàn tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất với nhiều thiết bị hiện đại. Công nghệ cấp đông nhanh, kho lạnh bảo quản sâu và máy hút chân không giúp kéo dài thời gian bảo quản, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, giữ được giá trị dinh dưỡng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Liên kết cùng nhau phát triển

Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, nhận thấy nếu chỉ có sản phẩm tốt mà thiếu kết nối thị trường, giá trị của tài sản trí tuệ cũng khó được phát huy, HTX Vương Đoàn chú trọng xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

HTX đã kết nối với các nhà hàng, khách sạn, siêu thị và đại lý phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Tp.HCM, và xuất khẩu tiểu ngạch thông qua doanh nghiệp trung gian sang Lào, Thái Lan và Trung Quốc.

HTX tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương

Theo bà Nguyễn Thị Đoàn - Giám đốc HTX Vương Đoàn cho biết, HTX tạo việc làm thường xuyên cho 11 lao động địa phương, với thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng, và 10-15 lao động thời vụ, trong đó có nhiều lao động nữ, người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật. Hoạt động thu mua nguyên liệu của HTX Vương Đoàn còn góp phần tạo đầu ra cho nguồn hải sản của hơn 1.100 lao động nghề biển tại địa phương.

Theo bà Đoàn, chất lượng sản phẩm chỉ là nền tảng, muốn cạnh tranh trên thị trường, HTX phải tạo được dấu ấn riêng thông qua thương hiệu và tài sản trí tuệ. Đó là lý do HTX từng bước mạnh dạn đầu tư công nghệ, chú trọng chất lượng, thương hiệu và thị trường.

HTX thường xuyên tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh này nhằm quảng bá sản phẩm. Nhiều sản phẩm của HTX đã được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao và đạt các giải thưởng cấp tỉnh, cấp Trung ương.

Với những hoạt động và kết quả đạt được, Hợp tác xã Vương Đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân ở Hải Ninh và các vùng lân cận. Nhờ đó, HTX đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình (cũ,) Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (cũ).

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, bà Nguyễn Thị Đoàn là một trong những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế biển, có tinh thần đổi mới sáng tạo và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến thủy hải sản. Mới đây, bà Nguyễn Thị Đoàn, được công nhận là 1 trong 96 nông dân tiêu biểu được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới", năm 2026.

Theo ông Sỹ, tương lai của nông nghiệp Quảng Trị không chỉ được quyết định bởi quy mô đất đai hay nguồn vốn đầu tư, mà phụ thuộc rất lớn vào việc hình thành được một lớp nông dân mới, có khát vọng, có tri thức, có kỹ năng, có năng lực liên kết, có năng lực số và có trách nhiệm với cộng đồng.