Cây cà phê và kỳ vọng sinh kế mới ở Bằng Thành

Cây cà phê sau khi trồng gần 7 tháng đang tiếp tục phát triển tốt, một số cây đã cao đến ngang thân người.

Trồng mỡ, keo và một số loại cây lâm nghiệp là sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân vùng cao. Sau mỗi chu kỳ chăm sóc kéo dài nhiều năm, nguồn thu từ khai thác rừng giúp các gia đình trang trải cuộc sống, đầu tư sản xuất. Với gia đình ông Phạm Văn Nhất, khi hơn 10ha cây mỡ đến kỳ khai thác, ông quyết định tìm một loại cây trồng mới thay vì tiếp tục trồng mỡ như trước.

Đầu năm 2026, ông Nhất đưa cây giống cà phê từ tỉnh Sơn La về trồng trên diện tích vừa khai thác rừng. Là một trong những hộ tiên phong thử nghiệm cây cà phê tại thôn Pác Nặm, gia đình vừa chăm sóc, vừa theo dõi khả năng sinh trưởng của cây trong điều kiện đất đai, khí hậu địa phương.

Đến nay, sau gần 7 tháng, diện tích cà phê phát triển tốt. Kết quả ban đầu giúp gia đình có thêm niềm tin để tiếp tục đầu tư công chăm sóc, tìm hiểu kỹ thuật và từng bước hoàn thiện cách làm phù hợp. Ông Nhất kỳ vọng cây cà phê sẽ mang lại nguồn thu ổn định hơn trong tương lai.

Cùng với chăm sóc cây trồng, ông Nhất đã chủ động tính đến việc tiêu thụ sản phẩm. Theo ông, gia đình đã liên kết với một số hiệp hội cà phê nhằm bảo đảm đầu ra khi cây cho thu hoạch. Việc tìm kiếm liên kết từ sớm là bước chuẩn bị cần thiết, song khả năng tiêu thụ thực tế vẫn phải được đánh giá khi mô hình có sản phẩm.

Ông Phạm Văn Nhất phát cỏ và chăm sóc cây cà phê sau khi trồng.

Ông Hoàng Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành đánh giá, mô hình của gia đình ông Nhất có hướng đi mới, được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm cho lao động địa phương nếu thành công. Qua mô hình, địa phương có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, đánh giá khả năng phát triển cây cà phê trên địa bàn.

Để xác định cây cà phê có phù hợp với xã Bằng Thành hay không, cần tiếp tục theo dõi khả năng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng, tình hình sâu bệnh, sau đó là năng suất và chất lượng sản phẩm. Những kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và tổ chức thu hoạch cũng cần được tích lũy, đánh giá qua thực tế.

Sự sinh trưởng của cây cà phê sau gần 7 tháng là kết quả bước đầu của việc thử nghiệm. Hiệu quả của quyết định chuyển đổi hơn 10ha đất trồng mỡ sang trồng cà phê chỉ có thể được xác định khi tính đủ chi phí đầu tư, chăm sóc, năng suất và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Với gia đình ông Nhất, công việc trước mắt vẫn là chăm sóc tốt diện tích đã trồng, theo dõi sự phát triển của cây và tiếp tục chuẩn bị đầu ra cho sản phẩm.