Horoscope 19/10 - 25/10: Sư Tử cụ thể hóa mục tiêu, Bọ Cạp xem xét lại niềm tin

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử có thể được yêu cầu báo cáo tiến độ hoặc trình bày kết quả của một nhiệm vụ đang phụ trách. Thay vì chỉ nhấn mạnh ý tưởng, bạn nên chuẩn bị những con số, sản phẩm hoặc kết quả cụ thể để chứng minh hiệu quả công việc. Nếu đang muốn đề xuất một vị trí mới, đây cũng là thời điểm phù hợp để tổng hợp những thành tích nổi bật của mình.

Tài chính có thể phát sinh khoản chi cho hoạt động xã hội, quần áo hoặc các thiết bị phục vụ công việc. Bạn không cần cắt giảm hoàn toàn những nhu cầu này, nhưng nên đặt ra giới hạn để tránh chi tiêu vượt kế hoạch.

Trong tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự chú ý từ một người quen trong nhóm bạn hoặc đồng nghiệp. Với các cặp đôi, hãy để đối phương cùng tham gia quyết định những kế hoạch chung, thay vì tự sắp xếp mọi thứ theo ý mình.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có thể dành phần lớn tuần này để hoàn thiện một sản phẩm, hồ sơ hoặc kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Nếu công việc liên quan đến biên tập, kiểm tra dữ liệu hay tổ chức sự kiện, việc lập danh sách những hạng mục còn thiếu sẽ giúp bạn hạn chế sai sót.

Tuy nhiên, hãy xác định thời điểm kết thúc cho từng nhiệm vụ. Việc chỉnh sửa liên tục một sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu có thể khiến bạn bỏ lỡ thời gian dành cho những công việc khác.

Tài chính phù hợp để cân nhắc một khoản đầu tư phục vụ học tập hoặc nâng cao chuyên môn. Nếu định đăng ký khóa học, hãy kiểm tra nội dung, lịch học và khả năng áp dụng vào công việc trước khi thanh toán.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Một cuộc trao đổi có thể giúp Thiên Bình làm rõ vấn đề đang tồn tại trong công việc hoặc mối quan hệ cá nhân. Nếu đang phối hợp với đồng nghiệp, khách hàng hay đối tác, hãy xác nhận cụ thể trách nhiệm của từng bên và thời hạn bàn giao. Những thỏa thuận rõ ràng sẽ giúp bạn tránh tình trạng công việc bị đình trệ vì chờ đợi.

Tài chính cần được cân nhắc kỹ nếu bạn đang định mua sắm cùng bạn bè hoặc tham gia một kế hoạch chung. Hãy thống nhất mức chi trước khi quyết định để mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Trong tình cảm, người độc thân có thể nhận ra một người đang chủ động quan tâm thông qua những hành động lặp lại, chẳng hạn thường xuyên hỏi thăm hoặc đề nghị gặp mặt. Các cặp đôi nên dành thời gian nói về điều cả hai mong đợi trong những tháng cuối năm.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp nên tập trung vào một nhiệm vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công việc. Nếu đang phụ trách dự án, quản lý khách hàng hoặc xử lý dữ liệu, hãy kiểm tra những hạng mục có nguy cơ làm chậm tiến độ và giải quyết chúng trước. Việc trao đổi với người có chuyên môn sẽ hữu ích nếu bạn đang thiếu thông tin để đưa ra quyết định.

Tài chính là lĩnh vực cần sự tỉnh táo. Nếu đang cân nhắc đầu tư, góp vốn hoặc cho người quen vay tiền, hãy tìm hiểu kỹ điều kiện và khả năng thu hồi vốn. Không nên đưa ra quyết định chỉ vì tin tưởng vào lời hứa.

Trong chuyện tình cảm, Bọ Cạp có thể muốn xác định rõ định hướng của một mối quan hệ. Một cuộc trò chuyện về thời gian dành cho nhau, sự tin tưởng hoặc kế hoạch tương lai sẽ giúp hai người hiểu rõ kỳ vọng của đối phương.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo